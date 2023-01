Oczekiwania były znacznie większe

* Iran – Polska 22:26 (10:16)

POLSKA: Mateusz Kornecki, Adam Morawski – Michał Daszek 2, Piotr Jędraszczyk 3, Krzysztof Komarzewski, Patryk Walczak 1, Szymon Sićko 2, Ariel Pietrasik 6, Jan Czuwara 1, Maciej Pilitowski 3, Arkadiusz Moryto 3, Przemysław Krajewski 3, Maciej Gębala 1, Dawid Dawydzik 1, Tomasz Gębala, Piotr Chrapkowski.

Było to dopiero trzecie spotkanie obu drużyn, ale pierwsze o punkty. W niedawnym Turnieju Noworocznym w Katowicach Polska wygrała z Iranem, czwartym zespołem mistrzostw Azji, 32:27. Iran po raz drugi wystąpił w finałach MŚ. Debiut nastąpił w roku 2015, kiedy to zajął 21. miejsce. Warto przypomnieć, że Polacy zdobyli wtedy brązowy medal, w decydującym meczu po dogrywce wygrywając 29:28 z Hiszpanami.

Niestety, tym razem biało-czerwoni spisali się znacznie słabiej, bo skończyli na miejscach 13-16., co oznacza, że stracili już szansę na awans do turnieju olimpijskiego w Paryżu.

Mecz z Iranem, niestety, nie był popisem reprezentacji Polski, dość powiedzieć, że drugą połowę przegrała dwoma bramkami. Z Iranem...

INNE WYNIKI 2. RUNDY MŚ

GRUPA I: Hiszpania – Polska 27:23 (16:15), Francja – Czarnogóra 35:24 (16:13), Iran – Słowenia 21:38 (9:20), Słowenia – Hiszpania 26:31 (15:15), Iran – Francja 29:41 (14:18), Czarnogóra – Słowenia 23:31 (8:15), Hiszpania – Francja 26:28 (13:13)

GRUPA II: Portugalia – Brazylia 28:28 (12:11), Wyspy Zielonego Przylądka – Islandia 30:40 (13:18), Szwecja – Węgry 37:28 (18:14), Wyspy Zielonego Przylądka – Portugalia 23:35 (12:14), Brazylia – Węgry 25:28 (14:14), Islandia – Szwecja 30:35 (16:17), Wyspy Zielonego Przylądka – Węgry 30:42 (15:22), Brazylia – Islandia 37:41 (22:18), Szwecja – Portugalia 32:30 (13:14)

GRUPA III: Katar – Holandia 30:32 (19:15), Niemcy – Argentyna 39:19 (24:11), Norwegia – Serbia 31:28 (14:17), Serbia – Argentyna 28:22 (12:10), Katar – Norwegia 17:30 (9:14), Holandia – Niemcy 26:33 (12:15); 23 stycznia: Katar – Argentyna (15:30), Serbia – Holandia (18), Niemcy – Norwegia (20:30)

GRUPA IV: USA – Bahrajn 27:32 (13:17), Egipt – Belgia 33:28 (22:15), Dania – Chorwacja 32:32 (15:16), Bahrajn – Egipt 22:26 (9:13),Chorwacja – Belgia 34:26 (21:13), USA – Dania 24:33 (10:18): 23 stycznia: USA – Belgia (15:30), Chorwacja – Bahrajn (18), Egipt – Dania (20:30)

GRUPA I

1. Francja 10 165:134

2. Hiszpania 8 149:124

----------------------------------

3. Słowenia 6 158:133

4. Polska 4 123:127

5. Czarnogóra 2 126:154

6. Iran 0 125:174

GRUPA II

1. Szwecja 10 164:133

2. Islandia 6 169:158

----------------------------------

3. Węgry 6 148:147

4. Portugalia 5 146:133

5. Brazylia 3 138:151

6. WZP 0 108:139

GRUPA III

1. Niemcy 8 137:105

2. Norwegia 8 120:92

---------------------------------

3. Serbia 4 123:111

4. Holandia 4 113:109

5. Katar 0 98:127

6. Argentyna 0 81:128

GRUPA IV

1. Egipt 8 125:88

2. Dania 7 144:105

3. Chorwacja 5 128:111

4. Bahrajn 4 105:117

5. Belgia 0 110:140

6. USA 0 89:140