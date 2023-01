Często wiatr karty rozdawał

Polacy nie zaliczyli jakiegoś rewelacyjnego startu, ale powodów do wstydu też nie było. W pierwszym konkursie Dawid Kubacki był drugi, a Kamil Stoch czwarty, poza tym w sobotnim konkursie Kubacki znalazł się tuż za podium.

Czwarta lokata Kubackiego zakończyła serię jego 10 miejsc z rzędu na podium pucharowych zawodów. W efekcie w klasyfikacji generalnej PŚ przewaga Polaka nad Granerudem zmalała do 48 punktów.

Najsłabiej wypadli Polacy w ostatnim konkursie, bo w czołowej dziesiątce na ósmym miejscu znalazł się tylko Piotr Żyła. Inna sprawa, że w Sapporo bardzo często „karty rozdawał” wiatr. W efekcie organizatorzy obniżali belkę startową, po czym w pewnym momencie przestawało mocno wiać pod narty, więc kolejni zawodnicy mieli problem z oddawaniem dalekich skoków.

- Skoki nie były dziś fajne, sporo im brakowało - przyznał Dawid Kubacki po 11. miejscu w niedzielnym konkursie. - Pewnie mógłbym zrzucić to na godzinę, o której konkurs się odbywał i o której musieliśmy przyjechać na skocznię, ale rzeczywiście nogi nie pracowały jak należy, może trochę zmęczone już tym wyjazdem - powiedział Kubacki przed kamerami Eurosportu. Ocenił jednak, że technicznie jego próby się broniły. - Dlatego ja bym się nie załamywał, bo wiemy, że w Japonii może być dużo gorzej, można trafić gorsze warunki, do których ja może szczęścia specjalnie nie miałem, ale tak to już jest - dodał.

Po trzech konkursach na Okurayamie jego przewaga nad drugim w PŚ Granerudem stopniała do 48 punktów. - A co to zmienia?! Ja mam robić swoje na skoczni. I tyle. Myślę, że mimo delikatnych błędów, nad którymi będę pracował, swoimi skokami się obroniłem, choć oczywiście nie było to to, co chciałbym pokazywać - zaznaczył Kubacki. - 11. miejsce jest całkiem niezłe, a w zeszłym sezonie bralibyśmy je w ciemno, więc przyjmuję na klatę i pracuję dalej. Jeden gorszy dzień nie przekreśla szans, sezon jest jeszcze długi.

W niedzielę po raz drugi w tym sezonie wygrał reprezentant gospodarzy Ryoyu Kobayashi. Japończyk pierwszy raz wygrał w piątek, a w sobotę był trzeci, dzięki czemu w generalce PŚ awansował na siódme miejsce.

Kolejne zawody Pucharu Świata rozegrane zostaną 28-29 stycznia na mamucim obiekcie w austriackim Bad Mitterndorf.



WYNIKI W SAPPORO

* 1. konkurs: 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 271,5 pkt (135,0 m/130,0 m); 2. Dawid Kubacki - 264,3 (137,0/125,5); 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 262,6 (130,5/126,0); 4. Kamil Stoch - 253,0 (133,0/123,5); 5. Stefan Kraft (Austria) - 252,6 (130,0/132,0) (...) 14. Piotr Żyła - 239,3 (131,5/124,5)

* 2. konkurs: 1. Stefan Kraft - 283,5 (139,0/135,5 m); 2. Halvor Egner Granerud - 277,9 (129,5/132,0); 3. Ryoyu Kobayashi - 276,1 (129,0/137,5). 4. Dawid Kubacki - 264,8 (131,5/128,0); 5. Daniel Tschofenig (Austria) - 257,9 (135,0/128,5) (...) 8. Kamil Stoch - 250,6 (131,5/121,0); 9. Piotr Żyła - 249,8 (130,0/134,0); 25. Aleksander Zniszczoł - 224,0 (141,0/109,0)

* 3. konkurs: 1. Ryoyu Kobayashi - 280,9 pkt (141 m/143 m); 2. Halvor Egner Granerud - 268,9 (140/136,5); 3. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 256,9 (140,5/139,5); 4. Domen Prevc (Słowenia) - 249,8 (136/140)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 241,9 (143,5/127) (...) 8. Piotr Żyła - 240,5 (130,0/136,0); 11. Dawid Kubacki - 238,7 (137,5/125,0); 17. Aleksander Zniszczoł - 223,3 (129,0/136,0); 23. Kamil Stoch (Polska) - 215,3 (122,5/128,0); 26. Paweł Wąsek - 201,2 (130,0/122,0)