PLEBISCYT\\\ Koniec głosowania zbliża się wielkimi krokami, więc zachęcamy jeszcze raz, by wypełnić, wyciąć i wysłać do nas plebiscytowy kupon (lub kupony).

Na kupony oraz sms-y czekamy do 31 stycznia, natomiast wyniki ogłosimy 18 lutego na tradycyjnym Balu Sportowca, w którym wezmą udział laureaci, byli znakomici sportowcy, w tym medaliści olimpijscy, działacze oraz przedstawiciele władz lokalnych, związków sportowych i warmińsko-mazurskiego biznesu.

Dobra wiadomość jest taka, że planujemy skrócić część organizacyjną balu, dzięki czemu wszyscy goście szybciej będą mogli wyjść na parkiet, by w tanecznym rytmie dotrwać do rana.

Prawdopodobnie niewielka liczba wejściówek będzie do kupienia, więc już teraz radzimy się nimi zainteresować, bo - jak wiemy z lat poprzednich - zabawa będzie... przednia.

Wśród uczestników balu znajdą się oczywiście zwycięzcy wszystkich kategorii sms-owych, poza jedną, bo kategoria Najpopularniejszy Sportowiec Województwa jest jedną z trzech części 62. Plebiscytu. Przypominamy, że do drugiej fazy plebiscytu przejdą czołowe dwudziestki z głosowania sms-owego i kuponowego. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce, dostaną 20 punktów, a kolejni 19, 18, 17 i tak do miejsca 20., za które jest jeden punkt. Jeśli się więc zdarzy, że jakiś kandydat wygra oba głosowania, wówczas będzie miał 40 punktów. Ale na tym nie koniec, bo swoich kandydatów wybierze jeszcze plebiscytowa Kapituła, w której znajdą się przedstawiciele „Gazety Olsztyńskiej” oraz ludzie zasłużeni dla sportu, naukowcy, politycy i biznesmeni. Punktacja będzie taka sama, jak poprzednio, czyli sportowiec, którego Kapituła doceni najbardziej, otrzyma 20 punktów, a kolejni coraz mniej. Dopiero po podsumowaniu tych trzech głosowań otrzymamy końcowe wyniki 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.

Teraz kilka słów chcielibyśmy poświęcić sms-owej kategorii Biegacz Roku, bo tak zaciętej rywalizacji o ten tytuł chyba jeszcze w historii nie było.

Wszystko wskazuje na to, że walka rozstrzygnie się między Romanem Chodarą (Runners Team Kętrzyn), Januszem Kosowskim (Amatorski Klub Maratończyka Olsztyn) i Darią Mitręgą (Pszczółkowski Team, Olsztyn). Warto przypomnieć, że pani Daria została Biegaczem 2021 Roku i teraz ma spore szanse na powtórzenie sukcesu.

A oto jak wyglądają czołówki niektórych kategorii sms-owych:

* Najpopularniejszy Sportowiec Województwa: 1. Jakub Pikura (piłka ręczna, Szczypiorniak Olsztyn) go.nsw.69; 2. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Olsztyn) go.nsw.38; 3. Bartłomiej Maciej Grabowski (sporty motorowe, Automobilklub Warmiński) go.nsw.16; 4. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.nsw.32; 5. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.6; 6. Maja Ambroziak (golf, Mazury Golf Country Club w Naterkach) go.nsw.70; 7. Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsw.47; 8. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Agapit Olsztyn) go.nsw.58; 9. Grzegorz Kozłowski (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) go.nsw.68; 10. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) go.nsw.30

* Biegacz Roku: 1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.38; 2. Janusz Kosowski (Amatorski Klub Maratończyka Olsztyn) go.br.37; 3. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.br.18; 4. Agnieszka Tyborowska (Urwis Biega, Olsztyn) go.br.33; 5. Krzysztof Brągiel (Krzysio Team, Olsztyn) go.br.2

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny: 1. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ins.31; 2. Kacper Grażul (Siłownia KG Gym, Olsztyn) go.ins.10; 3-4. Ewa Najmowicz (MRS.SPORTY w Olsztynie, Hotel Warmia Park w Pluskach) go.ins.18, Joanna Zadroga (Klub Body Perfect, Fitstars, Olsztyn) go.ins.32

* Klub Roku: 1. Jedynka KODO Morąg go.klr.52; 2. OKPR Warmia Olsztyn go.klr.152; 3. Szczypiorniak Olsztyn go.klr.135

* Sportowe Wydarzenie Roku: 1. Mistrzostwo Polski U-17 w futsalu kobiet wywalczone przez Stomil Olsztyn go.swr.21; 2-3. Cykl biegowy City Trail z Nationale-Nederlanden w Olsztynie go.swr.11, I olsztyński Memoriał Jerzego Rudzińskiego w piłce ręcznej go.swr.1

* Sportowiec bez Barier: 1. Stanisław Stopierzyński (kręgle klasyczne, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.16; 2. Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.12; 3. Katarzyna Orzechowska (strzelectwo pneumatyczne, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.13

* Sportowy Talent Roku: 1. Aleksander Gralewicz (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn) go.str.3; 2. Artur Wiśniewski (piłka ręczna, Szczypiorniak Olsztyn) go.str.26; 3. Marek Rosiński (kickboxing, Zamek EXPOM Kurzętnik) go.str.16; 4. Zuzanna Dąbkowska (karate kyokushin, Olsztyński Klub Kyokushin Karate) go.str.2; 5. Aleksandra Wojnicz (karate kyokushin, Olsztyński Klub Kyokushin Karate) go.str.27

* Piłkarz Roku: 1. Radosław Pryszczepko (Victoria Bartoszyce) go.plr.37; 2. Sebastian Rynkowski (Iskra Narzym) go.plr.41; 3. Błażej Radomski (Drwęca Nowe Miasto Lubawskie) go.plr.38; 4. Cezary Jastrzębowski (Start Nidzica) go.plr.16; 5. Kamil Szkoda (Cresovia Górowo Iławeckie) go.plr.45

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki: 1. Łukasz Cudnoch (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.4; 2. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.9; 3-4. Igor Drążkiewicz (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.5, Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsa.14

* Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego: 1. Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.13; 2. Sophie Woytitzki (szachy, LZS CKTiS Biskupiec) go.spo.31; 3. Andżelika Jeroszewska (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.12; 4. Szymon Stokłos (kolarstwo torowe, SK Stawiguda) go.spo.27; 5. Lena Bartlewska (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.1

* E-Sportowiec Roku: 1. Szymon "Sobi" Sobieraj go.es.14; 2. Maciej „Kaszak” Kaszucki go.es.4

* Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna: 1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Olsztyn) go.nso.17; 2-3. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nso.13, Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nso.21

* Najpopularniejsza Stadnina: 1. Jazda konna Olsztyn go.nst.3; 2. Hippika Tomaszkowo go.nst.2; 3. Stajnia Linowo go.nst.16; 4-5. Klub Jeździecki u Doktorka go.nst.5, Ośrodek Jeździecki Anula go.nst.9

