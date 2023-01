Wyprawa aż po sześć punktów

Forma olsztyńskiego zespołu w tym sezonie faluje - po słabym początku nastąpiła seria zwycięstw, potem podobna seria porażek, niektóre były dość zaskakujące, ale ostatnio ekipa trenera Javiera Webera znowu jest na fali wznoszącej. Na dodatek terminarz tak się ułożył, że dwaj kolejni rywale Indykpolu AZS do plusligowych mocarzy się nie zaliczają. Jest więc olbrzymia szansa na komplet punktów i kolejny awans w tabeli - po wygranej w Katowicach olsztynianie z ósmego wskoczyli na siódme miejsce.

Trzeba jednak przyznać, że GKS Katowice, który już zapomniał jak smakuje zwycięstwo, tym razem się postawił, w efekcie w pierwszym secie, który trwał aż 43 minuty, przegrał do... 37, a trzeciego seta nawet wygrał, co można uznać nawet za niewielki sukces, bo w poprzednich pięciu meczach katowiczanie zaliczyli „puste przebiegi”.

- Nie pamiętam tak długiego i tak emocjonalnie wyczerpującego seta - o pierwszej partii w Katowicach powiedział Marcin Mierzejewski, asystent trenera Indykpolu AZS. - Była to ważna partia i należy się cieszyć ze zwycięstwa, bowiem potrafiliśmy przyspieszyć w końcówce. Jest to wartościowy wynik, bo w końcu wygraliśmy z drużyną na naszym poziomie (wystarczy rzut oka na tabelę, by stwierdzić, że pan Marcin trochę przesadził z tym równym poziomem - red.). Może było to nerwowe spotkanie, lecz cały czas mieliśmy je pod kontrolą. Od początku byłem przekonany, że wygramy za trzy punkty.

Z powodu bliskiej odległości pomiędzy Katowicami i Bielsko-Białą (70 kilometrów) ekipa ze stolicy Warmii i Mazur pozostała na południu kraju. Zazwyczaj dzień po meczu jest wolny dla zawodników, ale w przypadku tego wyjazdu było inaczej. Dlaczego?

– W środę odbyliśmy trening z piłkami oraz w siłowni. Jesteśmy bowiem przed kolejnym spotkaniem i chcieliśmy, aby zawodnicy poczuli, że trzeba się do niego odpowiednio przygotować - wyjaśnił Mierzejewski. - Był też czas na regenerację, wszystko robimy z głową, więc jestem przekonany, że obecny mini cykl dobrze przygotuje zespół do piątkowego meczu.

BBTS Bielsko-Biała w ostatnim czasie przeszedł sporo zmian kadrowych. Z ekipą pożegnali się: Jan Zimmermann, Pierre Pujol i Roland Gergye. Zmiana nastąpiła również na stanowisku trenera, bowiem stery objął Sergiej Kapelus. W trakcie sezonu do drużyny dołączył Konstantin Cupkovic, a w środę władze BBTS poinformowały o zatrudnieniu dwóch nowych siatkarzy: rumuńskiego przyjmującego Ovidiu-Costi Darlaczi i australijskiego rozgrywającego Arshdeepa Dosanjha. Nowego rozgrywającego dzisiaj nie zobaczymy jednak na boisku, bo do zespołu dołączy on dopiero w poniedziałek.

Zdecydowanym faworytem są olsztynianie, ponieważ bielszczanie do tej pory wygrali zaledwie dwa razy - na dodatek w obu przypadkach z niemal tak samo słabymi Czarnymi Radom. W pierwszej rundzie w Olsztynie BBTS po 74 minutach przegrał 0:3, a statuetkę MVP otrzymał Karol Butryn.

- Najważniejsze, abyśmy zagrali swoją dobrą siatkówkę. Jeśli to zrobimy, to nie martwiłbym się, kto będzie po drugiej stronie siatki - postawił sprawę jasno Marcin Mierzejewski.

Początek dzisiejszego meczu w Bielsku-Białej o godzinie 17:30 (transmisja w Radiu UWM FM i Polsacie Sport).

* Inne mecze 21. kolejki, Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (22, -22, 18, 23); piątek: Asseco Resovia Rzeszów - Cerrad Czarni Radom (20.30); sobota: Aluron Warta Zawiercie - LUK Lublin (14.45), Barkom Lwów - Cuprum Lubin (17.30); niedziela: Projekt Warszawa - Skra Bełchatów (14.45), Ślepsk Suwałki - GKS Katowice (17.30), Jastrzębski Węgiel - Stal Nysa (20.30).

ARTUR DRYHYNYCZ

PO 20 KOLEJKACH

1. Resovia 50 54:17

2. Jastrzębski 46 52:21

3. Warta 45 51:23

4. ZAKSA 43 51:30

5. Trefl* 38 43:30

6. Projekt 35 41:28

7. Indykpol AZS 34 42:34

8. Stal 34 40:33

-------------------------------

9. LUK 31 41:41

10. Ślepsk 28 36:41

11. Skra 28 40:43

12. Cuprum* 18 24:45

13. Barkom 18 29:50

14. Katowice 17 24:49

15. Czarni 10 19:56

16. BBTS 5 12:58

* mecz zaległy