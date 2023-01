Pięciu Polaków wystartuje w Sapporo

Pięciu polskich skoczków narciarskich wystąpi w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. W Japonii wystartują: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Na skoczni Okurayama od piątku do niedzieli odbędą się trzy konkursy indywidualne.

Biało-czerwoni wylecieli do Japonii we wtorek. Tym razem w kadrze zabrakło Jana Habdasa, który w niedzielę w Zakopanem zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata. 19-latek będzie przygotowywał się do nadchodzących mistrzostw świata juniorów w kanadyjskim Whistler.

Ostatni raz zawody Pucharu Świata odbyły się w Sapporo w sezonie 2019/20. Później skoczkowie nie rywalizowali w Japonii z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią restrykcji oraz utrudnień w podróżowaniu. W dwóch kolejnych sezonach wszystkie konkursy Pucharu Świata odbyły się w Europie.

Okurayama jest wyjątkową skocznią dla biało-czerwonych. W 1972 roku Wojciech Fortuna jako pierwszy Polak w historii został w Sapporo zimowym mistrzem olimpijskim. W pierwszej serii ustanowił rekord skoczni - 111 m, który przetrwał osiem lat. Zakopiańczyk zdeklasował konkurencję, otrzymując notę 130,4 pkt. Była to wówczas rekordowa liczba punktów uzyskana w jednym skoku.

W drugiej serii Fortuna uzyskał 87,5 m, ale utrzymał przewagę z pierwszej serii. Wyprzedził o 0,1 pkt Szwajcara Waltera Steinera oraz o 0,6 pkt reprezentanta NRD - Rainera Schmidta.

Później był chorążym polskiej reprezentacji podczas zamknięcia igrzysk w Sapporo. Polacy czekali na kolejny złoty medal zimowych igrzysk 38 lat. W 2010 roku Justyna Kowalczyk zwyciężyła w Vancouver w biegu na 30 km techniką klasyczną.

Zawody Pucharu Świata w Sapporo odbywają się od 1980 roku. Adam Małysz w 1997 r. na normalnej skoczni Miyanomori (HS 100 m) odniósł drugie zwycięstwo w karierze. Następnie dwukrotnie triumfował na Okurayamie w sezonie 2000/01, gdy pierwszy raz sięgnął po Kryształową Kulę.

W 2007 roku podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Sapporo Małysz zajął czwarte miejsce na dużej skoczni, ale kilka dni później zdobył złoty medal na obiekcie normalnym. Obecny prezes PZN w swoim ostatnim sezonie w karierze zawodniczej (2010/11) uplasował się w Sapporo na trzeciej pozycji.

Kolejni Polscy skoczkowie również dobrze spisywali się w Japonii. W 2012 roku Stoch zajął tu trzecie i drugie miejsce, a trzy lata później był drugi. W 2017 roku Maciej Kot triumfował ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem, natomiast dzień później najlepszy był Stoch.

26 stycznia 2019 roku konkurs na Okurayamie wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugie miejsce wywalczył Stoch, który w drugiej serii ustanowił rekord skoczni - 148,5 m. Rozmiar Okurayamy wynosi 137 m.

W sezonie 2019/20 trzecią lokatę zajął tu Kubacki. Łącznie polscy skoczkowie narciarscy 11 razy stawali na podium w konkursach Pucharu Świata w Sapporo i wygrali tu pięć zawodów tej rangi. Małysz triumfował trzykrotnie (nie uwzględniając złotego medalu MŚ 2007).

Sześć zwycięstw w Sapporo odniósł legendarny Fin Matti Nykaenen. Pięć razy wygrywał tu Norweg Roar Ljoekelsoey. Z obecnie startujących zawodników najczęściej zwyciężał tu Słoweniec Peter Prevc - triumfator czterech konkursów w Sapporo w latach 2014-2017.

W tym sezonie Kubacki z dorobkiem 1010 pkt prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad drugim Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, który wygrał niedawny Turniej Czterech Skoczni, ma 114 punktów przewagi. Natomiast trzeci Słoweniec Anze Lanisek zdobył 872 pkt.

W ostatnich zawodach PŚ w Zakopanem triumfował Granerud, który wyprzedził Kubackiego zaledwie o 1,1 pkt.

Kubacki w ostatnich dziewięciu konkursach indywidualnych zajmował miejsce na podium. W obecnym cyklu odniósł pięć zwycięstw: dwa razy w Wiśle oraz w Titisee-Neustadt, Engelbergu i Innsbrucku.

W Pucharze Narodów 2022/23 prowadzi Austria (2781) przed Polską (2405) i Norwegią (2171).

Program zawodów PŚ w Sapporo:

piątek, 20 stycznia:

4.30 - oficjalny trening

6.30 - kwalifikacje

8.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

sobota, 21 stycznia:

6.30 - kwalifikacje

8.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

niedziela, 22 stycznia:

0.30 - kwalifikacje

2.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

