Ekstraliga coraz bliżej

FUTSAL\\\ AZS UWM High Heels Olsztyn jest coraz bliżej bezpośredniego awansu do Ekstraligi kobiet. Olsztyńskie piłkarki na wyjeździe wygrały 6:0 z Jeziorankami Iława.

Wysokie zwycięstwo w tym spotkaniu nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, bo iławskie zawodniczki dopiero uczą się futsalowej rywalizacji, a piłkarki AZS UWM jest faworytem do awansu.

Olsztyńska drużyna z kompletem punktów przewodzi w ligowej tabeli, a jej bilans bramkowy (+20) robi wrażenie. Zdecydowanie gorzej wiedzie się zawodniczkom z Iławy, które przegrały wszystkie sześć spotkań, strzelając 9 goli, ale tracąc aż 43.

- Troszkę było nerwowo na początku - powiedziała po meczu Aleksandra Kojadyńska, bramkarka zespołu z Olsztyna i zarazem trener. - Ale szybko objęłyśmy prowadzenie i pokazałyśmy, że będziemy kontrolować to spotkanie. Zagrały wszystkie dziewczyny. Nasze rezerwy pokazały, że mają potencjał i głośno pukają do pierwszego składu.

* Piłkarki Stomilu Olsztyn w ten weekend nie grały w I lidze, bo uczestniczyły w mistrzostwach Polski U-17. Podopiecznym Marka Maleszewskiego nie udało się obronić tytułu mistrzyń Polski. Turniej rozpoczął się dobrze dla olsztyńskiego zespołu, bo od zwycięstwa 2:1 z ROW-em Rybnik, ale w dwóch kolejnych meczach przyszły porażki: 2:3 ze Staszówka Jelna oraz 1:2 z Czarnymi Sosnowiec.

EM

I LIGA

1. AZS UWM High Heels 18 +20

2. AZS SSGW Warszawa 15 +12

3. AS Stomil Olsztyn 9 +5

4. Pogoń Zduńska Wola 6 -4

5. Helios Białystok 6 +1

6. Jezioranki Iława 0 -34