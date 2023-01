Aniela pisze piękną historię

Turniej w Sosnowcu był także okazją do wywalczenia kwalifikacji na mistrzostwa Europy i świata juniorów. Olbrzymie powody do zadowolenia miał prezes Sobczak, bowiem Aniela Kozłowska, która w Sosnowcu była druga, została zwyciężczynią cyklu KGHM Tour Polskiego Związku Szermierczego. Warto przypomnieć, że wcześniej olsztynianka wygrała zawody w Koninie, po czym w Poznaniu zajęła szóste miejsce. W efekcie Aniela zapewniła sobie kwalifikacje na najważniejsze mistrzowskie turnieje.

- To pierwsze kwalifikacje w kategorii wiekowej junior wywalczone przez zawodnika z naszego klubu. Aniela nieustannie pisze piękną historię szermierki Warmii i Mazur - podkreśla Adam Sobczyk.

Sama zawodniczka do sukcesów podchodzi jednak z pokorą. - Wiem, że bez odpowiedniego wsparcia ze strony trenerów i klubu niczego bym nie osiągnęła. To ciężka praca całego zespołu. Cieszę się z efektów wieloletniej pracy i dziękuję wszystkim za wsparcie, szczególnie kibicom, którzy licznie zamieszczają gratulacje na profilu naszego klubu - mówi Aniela Kozłowska, którą wspiera firma Sprint SA.

Na planszach w Sosnowcu rywalizowało w sumie 97 zawodników, w tym szabliści z Olsztyna: Aniela Kozłowska, Antonina Dobies, Elżbieta Mejłun, Marta Rozmus, Julia Mikulska-Bąk, Łukasz Kowalczyk, Paweł Zastawny, Krzysztof Dowgierd i Alan Krych. - Wszyscy spisali się wyśmienicie, kończąc zawody na bardzo dobrych miejscach. Trzeba przyznać, że widać efekty ich codziennej pracy - zauważa Sobczyk, wyjaśniając, że w kategorii junior są obecnie Aniela i Paweł, a reszta zawodników to juniorzy młodsi. - Tym bardziej trzeba docenić ich lokaty - dodaje prezes.

Do finału Pucharu Polski dotarła Aniela Kozłowska. Wygrała wszystkie walki w grupie, rozstawiając się do fazy pucharowej na piątej pozycji. W pierwszym starciu pokonała 15:8 Anastazję Nagórską (AZS Poznań), 15:12 Sonię Kozanecką (Dragon Łódź) i 15:14 Gabrielę Wójcik (ZKS Zagłębie Sosnowiec). W półfinale olsztynianka wygrała 15:13 z Zuzanną Poradą (TMS Zagłębie Sosnowiec), by w finale ulec 12:15 Klaudii Malgrem (Karabela Warszawa). - Z pewnością był to dzień Klaudii, która była naprawdę w świetnej dyspozycji - ocenia Aniela Kozłowska. - Cieszę się z jej zwycięstwa, bo to w końcu nasza koleżanka z Hajduczka, która kilka sezonów temu przeniosła się do Warszawy. W finale popełniłam kilka błędów, może też zabrakło nieco koncentracji, co nie zmienia faktu, że każde zdobyte podium jest ważne dla całej olsztyńskiej szermierki. Z jednej strony to motywacja dla mnie, z drugiej motywacja dla każdego, kto przychodzi na treningi, bo widzi, że można spełniać swoje marzenia, niekoniecznie wygrywając, a powoli pnąc się do góry, że sport daje wiele radości i może wnieść wiele pozytywnych kwestii w życie, począwszy od aktywności fizycznej po cudowne towarzystwo i przyjaźnie, które rodzą się wśród nas. Otaczają mnie cudowni ludzie - z uśmiechem dodaje Aniela.

Do najlepszej szesnastki turnieju awansowała piętnastoletnia Antonina Dobies. Po świetnym występie w grupach (pięć wygranych walk) wygrała 15:14 walkę pucharową z Nelą Maszewską (AZS AWF Warszawa), by w walce o ćwierćfinał ulec 5:15 Ewie Wasilewskiej (UKS 13 Białystok).

Bardzo dobry start zaliczył również Łukasz Kowalczyk, który po przerwie spowodowanej kontuzją powrócił na plansze, docierając w turnieju do ćwierćfinału. Łukasz również wygrał wszystkie walki w grupie, a w play-offach pokonał 15:4 Remigiusza Mrozowicza (Szabla Brzoza) i 15:3 Mikołaja Przybylskiego (Szabla Brzoza). W ćwierćfinale olsztynianin przegrał 2:15 z Marcelem Broniszewskim (Victor Warszawa). - Pierwszy start po przerwie i sukces. To cieszy.

W walce z Marcelem zabrakło mi wszystkiego, chyba najbardziej pewności siebie, co z zaważyło na takiej przegranej. Myślę, że kiedy dochodzi się tak wysoko, a brakuje jeszcze po przerwie odpowiedniej kondycji, to wpływa na każdą akcję - komentuje Kowalczyk.

Do czołowej szesnastki dotarli też Paweł Zastawny i Krzysztof Dowgierd. - Oczywiście każdy turniej jest inny. W szermierce o wyniku często decyduje dyspozycja dnia, jak i tydzień poprzedzający zawody - wyjaśnia prezes Sobczyk. - Wystarczy mniej spać lub nie odżywiać się w odpowiedni sposób, czego efektem jest mniejsza wydolność organizmu i problemy z utrzymaniem koncentracji. Wydaje się, że przed tym turniejem zawodnicy prowadzili się w odpowiedni sposób. Jeszcze raz gratuluję szablistom z naszego klubu. To był udany dzień w Sosnowcu - kończy Adam Sobczyk.

Już w najbliższą sobotę Aniela i Paweł pojadą na Puchar Polski seniorów do Poznania, za dwa tygodnie (28-29 stycznia) odbędą się mistrzostwa Polski juniorów, a na początku lutego Aniela wyjeżdża do Płowdiw (Bułgaria) na Puchar Świata juniorów. To ostatni międzynarodowy sprawdzian przed najważniejszymi zawodami - mistrzostwami Europy i mistrzostwami świata.

UKS Hajduczek Olsztyn wspierają: Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Przemysłówka-Holding i Sprint SA.

KrzyK

WYNIKI

* Kobiety: 1. Klaudia Malgrem (Karabela), 2. Aniela Kozłowska (Hajduczek) (...) 12. Antonina Dobies, 19. Marta Rozmus, 20. Elżbieta Mejłun, 25. Julia Mikulska-Bąk (wszystkie Hajduczek)

* Mężczyźni: 1. Benedykt Denkiewicz (Szabla Ząbki) (...) 6. Łukasz Kowalczyk, 10. Paweł Zastawny, 15. Krzysztof Dowgierd, 29. Alan Krych (wszyscy Hajduczek)