Integracja i szczytny cel

Gramy w piłkę, integrujemy się jako środowisko sędziowskie, a także zbieramy pieniądze na szczytny cel. Po zakończeniu turnieju zawsze przenosimy się na kolacje integracyjną i rozpoczynamy licytację wielu gadżetów - mówi Michał Pereszczako, jeden z organizatorów turnieju.

Historia tej imprezy sięga 2009 roku. Wtedy to pierwszy raz społeczność sędziowska z naszego województwa spotkała się w hali olsztyńskiej SP 7 przy alei Przyjaciół 42. W turnieju biorą udział nie tylko sędziowie, ale także delegaci, obserwatorzy, pracownicy i przyjaciele Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Tylko kto sędziuje futsalowe spotkania, gdy wszyscy arbitrzy tego dnia wcielają się w rolę piłkarzy?

Za gwizdek złapały panie, których wśród sędziów w naszym województwie nie brakuje. O prawidłowy przebieg piłkarskiej rywalizacji zadbały Katarzyna Kaczmarczyk, Monika Piekarska, Gabriela Dymidziuk oraz Gabriela Czarna. Był też jeden „rodzynek”, czyli Grzegorz Rudziński.

- W naszym środowisku była chęć spotkania się wszystkich w jednym miejscu w celach integracji - wyjaśnia Jarosław Sielski, główny organizator piłkarskich zmagań sędziów. - Dopiero z biegiem lat zrodziła się idea, żeby wykorzystać naszą integrację dla wyższych celów. Postanowiliśmy więc, żeby przy okazji zbierać pieniądze na szczytne cele. I tak właśnie spotkaliśmy się już po raz trzynasty. Niestety, jeden turniej wypadł nam z powodu pandemii.

- Każdy z nas cały rok czeka na ten turniej - dodaje Wojciech Krztoń, który w zeszłym roku zakończył karierę sędziowską i został delegatem. - Turniej z nazwy jest olsztyński, ale zawsze możemy liczyć na obecność arbitrów z całego województwa. I nie mówię tylko o grze, a także o pomocy przy organizacji.

Trzy lata temu turniej stał się bardziej prestiżowy, bo organizatorzy nadali mu imię Alojzego Jarguza, czyli pierwszego sędziego z Polski, który prowadził mecz mistrzostw świata. Jarguz uczestniczył w Mundialu rozgrywanym w 1978 roku w Argentynie, cztery lata temu później w Hiszpanii także sędziował. Poprowadził łącznie ponad 1300 meczów, w tym 18 międzypaństwowych, około 70 klubowych międzynarodowych, 25 w europejskich pucharach oraz około 300 meczów ligowych w Polsce. Sędziował nawet w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gościnnie pracował też przy Pucharze Szacha Iranu.

Alojzy Jarguz zmarł 22 kwietnia 2019 roku i spoczywa w Alei Zasłużonych olsztyńskiego cmentarza przy ulicy Poprzecznej.

Tym razem najlepsi na boisku okazali się sędziowie, którzy na co dzień pracują przy spotkaniach A-klasy. Wygrali zasłużenie, bo nie przegrali żadnego spotkania, a wygrali m.in. 4:0 z Przyjaciółmi Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Było to najwyższe zwycięstwo tego dnia, bo spora liczba spotkań była bardzo wyrównana.

Emocji nie brakowało, ale to, co najważniejsze, wydarzyło się wieczorem w Kuźni Społecznej.

To właśnie tam podczas uroczystej kolacji dokonano licytacji, podczas której zebrano blisko 24 tysiące złotych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (rekord w historii imprezy!).

Inna sprawa, że bogata była lista fantów do wylicytowania, wśród nich była m.in. piłka z podpisami reprezentacji Polski, koszulka Kamila Glika, koszulka sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, który sędziował na VAR-ze finał Mundialu, oraz dwuosobowy voucher od Pawła Papke na siatkarski Memoriał Huberta Wagnera.

EMIL MARECKI