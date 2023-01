Puchar Polski zamiast ligi

SIATKÓWKA\\\ W sobotę w 14. kolejce II ligi siatkarze AZS UWM mieli podjąć Spartę Grodzisk Mazowiecki, jednak mecz został przełożony na inny termin, bowiem od piątku do niedzieli olsztynianie wezmą udział w Akademickim Młodzieżowym Pucharze Polski.

- W turnieju zagra pięć zespołów, my oraz cztery z Warszawy - wyjaśnia trener Andrzej Grygołowicz, który jest asystentem Pawła Borkowskiego. - Poza tym odbędą się w kraju jeszcze trzy inne takie turnieje, a zwycięzcy awansują do finału, który za dwa tygodnie odbędzie się w Lublinie.

W imprezie mogą wziąć jedynie studenci urodzeni po 31 grudnia 2000 roku. - Czyli jak ktoś jest na trzecim roku studiów, ten już praktycznie nie może grać - dodaje Grygołowicz. - Poza tym w 12-osobowym składzie musi być co najmniej dziewięciu studentów, pozostali zawodnicy mogą być juniorami z roczników 2004-05. Generalnie Puchar Polski ma być taką uwerturą przed Akademicką Ligą Siatkówki, która - mam nadzieję - ruszy jesienią - kończy olsztyński szkoleniowiec.

dryh