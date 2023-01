Wielka Krokiew, wielkie emocje

Inicjatorem powstania skoczni w Zakopanem i jej projektantem był Karol Stryjeński, ówczesny zakopiański planista, artysta, społecznik i dyrektor miejscowej Szkoły Przemysłu Drzewnego. Reprezentacyjny obiekt został usytuowany na północnym zboczu góry Krokiew w tatrzańskim reglu.

W pracach budowlanych brało udział wojsko. Żołnierze za pomocą materiałów pirotechnicznych profilowali zbocze. Według kosztorysu budowa Wielkiej Krokwi kosztowała 20 300 ówczesnych złotych, z czego najwięcej pochłonęło opłacenie robotników cywilnych (10 660 zł), a na materiały budowlane wydano 1130 zł. Poza tym za 4500 zł zakupiono parcelę pod budowę skoczni.

W dniu otwarcia Wielkiej Krokwi, 22 marca 1925 roku, panowały złe warunki pogodowe - była odwilż i padał deszcz. Mimo to odbył się inauguracyjny konkurs, w którym wzięło udział 19 skoczków. Pierwszym rekordzistą zakopiańskiego obiektu został Wojciech Gąsienica–Sieczka, który uzyskał... 36 metrów.

Po śmierci Stryjeńskiego skocznia nosiła jego imię aż do 1989 roku, gdy jej patronem został Stanisław Marusarz.

Pierwsze zawody o randze międzynarodowej na Wielkiej Krokwi odbyły się w 1929 roku - były to mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Kolejne zorganizowano pod Tatrami 19 lutego 1939 roku. Zakopane gospodarzem MŚ było jeszcze w 1962 roku. Przed ich rozpoczęciem skocznię przebudowywano, powstał m.in. nowoczesny stadion i trybuny boczne.

Natomiast zawody Pucharu Świata po raz pierwszy rozegrano pod Giewontem w 1980 roku. W pierwszym konkursie na Średniej Krokwi triumfował Stanisław Bobak, a następnego dnia na dużym obiekcie najlepszy był Piotr Fijas.

Na kolejną wizytę światowej czołówki Zakopane czekało 10 lat - w 1990 roku zwyciężył słynny Niemiec Jens Weissflog, ale potem znów nastąpiła przerwa, tym razem sześcioletnia. Od 1996 roku konkursy PŚ na Wielkiej Krokwi odbywały się już z udziałem Adama Małysza. Skoczek z Wisły zwyciężył tu cztery razy: w 2002, dwukrotnie w 2005 oraz w 2011 roku.

Wydarzenia z konkursu rozegranego 23 stycznia 2011 roku kibice zapamiętali na długo. Małysz, który wygrał dwa dni wcześniej, przy lądowaniu przewrócił się, ale godnie go zastąpił Kamil Stoch, odnosząc wtedy pierwszy w karierze pucharowy triumf.

Trzykrotny mistrz olimpijski kolejne zwycięstwa w Zakopanem odniósł w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku, poprawiając dorobek swojego wielkiego poprzednika. Również pięć triumfów na Wielkiej Krokwi ma Austriak Gregor Schlierenzauer (2008, 2009, dwa razy w 2010 roku oraz w 2012), który zakończył już karierę.

Wyjątkowy był rok 2021, kiedy w ciągu miesiąca w Zakopanem rywalizowano aż cztery razy. Polska przejęła bowiem odwołane zawody w chińskim Zhangjiakou.

W XXI wieku obiekt kilkukrotnie był modernizowany. Wielka Krokiew posiada obecnie wymiary K-125 oraz HS 140 i jest największą skocznią narciarską w Polsce. Oficjalny rekord wynosi 147 m. Taką odległość 25 stycznia 2020 roku osiągnął Japończyk Yukiya Sato.

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że w stolicy polskich Tatr wystartują: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. Szóstym z biało-czerwonych jest Kamil Stoch, który walczy z infekcją, ale polski sztab szkoleniowy nie wykluczył jego startu na Wielkiej Krokwi.

Na piątek zaplanowano oficjalny trening i kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę odbędzie się pierwsza tej zimy rywalizacja drużynowa. Przed rokiem w Zakopanem polska ekipa - bez kontuzjowanego Stocha i Kubackiego, którego z udziału wykluczył pozytywny test na COVID-19 - zajęła szóste miejsce. Zwyciężyła Słowenia przed Niemcami i Japończykami.

Indywidualnie najlepszy z biało-czerwonych był Żyła, który zajął 17. miejsce. Zawody wygrał natomiast Norweg Marius Lindvik, a kolejne miejsca zajęli Niemiec Karl Geiger i Słoweniec Anze Lanisek.

Tym razem wśród faworytów na pewno będzie Halvor Egner Granerud, zwycięzca niedawnego Turnieju Czterech Skoczni.

Co ciekawe mimo tak wielkiego sukcesu norwescy skoczkowie nadal nie mają głównego sponsora, o czym świadczy puste miejsce na ich kaskach.

Szef norweskich skoków narciarskich Clas Brede Brathen wycenił to miejsce na milion euro do mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim w 2025 roku, lecz potencjalni sponsorzy uznali, że cena jest zbyt wysoka. Brathen wyjaśnił, że jest to najbardziej eksponowane telewizyjnie miejsce na stroju skoczka. Przeznaczone jest dla sponsora generalnego, więc musi dużo kosztować. - Nie możemy jej obniżyć, ponieważ mamy bardzo dobry produkt, zwłaszcza teraz z Granerudem na czele - stwierdził szef norweskich skoków. - Od pierwszego konkursu TCS stawał się coraz bardziej widoczny w telewizji, na zdjęciach i na konferencjach prasowych. Taka ekspozycja musi kosztować, ale zwraca się wielokrotnie - powiedział Brathen dziennikowi „Verdens Gang”. Dodał, że obecnie trwają rozmowy z kilkoma potencjalnymi sponsorami, którzy są gotowi wykupić to miejsce natychmiast, lecz za znacznie mniejszą kwotę, jednak „nasza cena jest sztywna”.

* Klasyfikacja generalna PŚ (po 12 z 32 zawodów): 1. Kubacki - 930 pkt; 2. Lanisek - 822; 3. Granerud - 796; 4. Stefan Kraft (Austria) - 593; 5. Żyła - 549; 6. Manuel Fettner (Austria) - 407; 7. Hayboeck - 303; 8. Karl Geiger (Niemcy) - 276; 9. Stoch - 265; 10. Hoerl - 255

* Puchar Narodów: 1. Austria - 2176 pkt; 2. Polska - 1924; 3. Norwegia - 1823

PAP, dryh

TERMINARZ

* Piątek, g. 15:30 - trening (TVP 1, TVP Sport); 18 - kwalifikacje (TVP 1, TVP Sport)

* Sobota, g. 15 - seria próbna; 16 - konkurs drużynowy (Eurosport 1, TVP 1, TVP Sport)

* Niedziela, g. 15 - seria próbna; 16 - konkurs indywidualny (Eurosport 1, TVP 1, TVP Sport)