Koniec bliżej niż dalej

W redakcji olbrzymie poruszenie, bowiem po dłużej przerwie odezwał się pewien nieznany olsztyński poeta tworzący na przełomie XX i XXI wieku, który od lat bierze aktywny udział w naszym plebiscycie, jednocześnie starając się do głosowania zachęcić naszych czytelników. A robi to tak, jak najlepiej potrafi, czyli za pomocą kilku rymów.

Jeśli jesteś pracą zmęczony

Dla relaksu wypełnij kupony

A jeśli już nic cię nie cieszy

Wówczas wyślij dwa sms-y

W ten lapidarny sposób nasz mistrz zachęca do wzięcia udziału w 62. Plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa, w którym głosujemy za pomocą kuponów i sms-ów. Ale zapewne myślał także o kilkunastu kategoriach sms-owych, które od wielu już lat plebiscytowi towarzyszą. Oto one:

* Sportowy Talent Roku

* Sportowiec bez Barier

* Sportowe Wydarzenie Roku

* Biegacz Roku

* Piłkarz Roku

* Klub Roku

* Najpopularniejszy sportowiec Olsztyna

* Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia

* Najpopularniejsza Stadnina

* E-sportowiec Roku

Reasumując, 18 lutego, kiedy to podczas tradycyjnego balu ogłosimy wyniki, poznamy sportowców, którzy znaleźli się w złotej plebiscytowej dziesiątce, oraz ogłosimy zwycięzców wszystkich kategorii sms-owych. Poza tym w balu udział wezmą Trener, Sponsor i Działacz Roku, ale tego wyboru dokonają już dziennikarze sportowi, którzy jednak bardzo chętnie poznają propozycje naszych czytelników. Dla zachęty zdradzimy, że jedna z takich propozycji już została zaakceptowana, czyli kandydat zgłoszony przez kibica zostanie Trenerem, Działaczem lub Sponsorem Roku! Szczegóły ogłosimy na balu. A teraz oddajmy jeszcze raz głos nieznanemu poecie:

Jeśli lubisz lekkoatletykę, kolego

Wtedy zagłosuj na Bukowieckiego!

A jeśli jesteś fanem „wolejbola”

Oddaj głos na Butryna Karola

A że koszykówka też wiele warta

Więc na liście jest Sztąberska Marta

Z kolei dla kibica Stomilu ważna to chwila

Bo może zagłosować na Karola Żwira

A poza tym są też Kozłowska i Pieczkowski

Malewski, Kopyciński oraz Siemiątkowski

Do wyboru, do koloru od brązu do złota

Zagłosuj zatem, bo dobra to będzie robota