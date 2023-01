W Ełku Wilki znowu pokazały ostre kły

Cały czas na czele III-ligowej tabeli są elbląscy koszykarze, którzy znakomicie sobie radzą w tym sezonie. Tym razem lider wygrał 96:50 z Politechniką Gdańską. Najlepszy zawodnik tej ligi, czyli Przemysław Zamojski, zdobył 34 punkty, w tym zaliczył aż sześć celnych rzutów za trzy punkty.

Do ciekawego pojedynku doszło w Ełku, gdzie miejscowe Wilki zmierzyły się z AZS UWM Olsztyn. Gospodarze udowodnili, że wygrana z pierwszej kolejki w Olsztynie nie była przypadkowa, bowiem Wilki ponownie wygrały, tym razem 74:69.

- Spotkanie oceniam na duży plus, chociaż cały czas trzeba pracować nad obroną, ponieważ drużyna gości bardzo często trafiała z 7 metra - powiedział po meczu Rafał Podgórski z Wilków Ełk. - Początek był zdecydowanie na korzyść gości. Wydawało się, że drużyna z Olsztyna będzie systematycznie zdobywać punkty, jednak w drugiej kwarcie zaczęliśmy odrabiać straty i na przerwę schodziliśmy prowadząc 37:33. Druga połowa znowu długo należała do rywali, którzy w pewnym momencie wygrywali 12 punktami. Potem straty zmniejszyliśmy do siedmiu oczek, więc o wyniku rozstrzygnęła ostatnia kwarta. Dwie minuty przed końcem po trójce Jarka Andrusiewicza było jeszcze 69:67 dla AZS, jednak szybka odpowiedź Pawła Walaka i przechwyt Szymona Kopko, który od razu podał do mnie, spowodowały, że prowadziliśmy 72:69. Drużynie gości nie udało się już zdobyć punktów, a my nie dość, że trzymaliśmy piłkę do końca meczu, to jeszcze udało się nam wyprowadzić kontrę, po której Szymon Kopko zdobył ostatnie punkty dla naszej drużyny - dodał Rafał Podgórski, który pochodzi z Olsztyna, więc konfrontacje z zespołami ze stolicy regionu są dla niego szczególne. - Wracają wspomnienia, bo z niektórymi zawodnikami kiedyś grałem w Trójeczce, AZS i Stomilu - wyjaśnił na koniec koszykarz ełckich Wilków.

* Wyniki: Basketball Elbląg - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 96:50, Trójeczka Olsztyn - Kolejarz Chojnice 86:69, Wilki Ełk - AZS UWM Olsztyn 74:69.

* Ostatni mecz 8. kolejki: Orka Iława - Basket Kwidzyn (15 stycznia, g. 19)

* 9. kolejka (5.02): Orka Iława - Wilki Ełk, Basketball Elbląg - Trójeczka Olsztyn, Basket Kwidzyn - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska, Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz - AZS UWM Olsztyn.

EM, dryh



III LIGA

1. Basketball 8* 15 724:474

2. Politechnika 8 13 632:620

3. Wilki 7 12 529:571

4. Trójeczka 7 11 538:479

5. AZS UWM 7 10 559:573

6. Basket 6 9 430:429

7. Kolejarz 7 7 379:508

8. Orka 6 7 288:425

* liczba rozegranych meczów

NAJSKUTECZNIEJSI

1. Wojciech Fijałkowski (Trójeczka) 139 pkt/średnio 19,86

2. Igor Perzanowski (Politechnika) 138/17,25

3. Paweł Walak (Wilki) 136/22,67

4. Przemysław Zamojski (Basketball) 131/26,20

5. Kacper Jastrzębski (Basketball) 122/20,33

6. Marcin Biranowski (AZS UWM) 118/23,60

7. Piotr Szczepański (Trójeczka) 116/16,57

8. Miłosz Liberski (Politechnika) 106/15,14

9. Piotr Wielopolski (Politechnika) 106/15,14

10. Damian Litwin (Basket) 95/19

11-12. Paweł Kowalczyk (AZS UWM), Radosław Dymek (AZS UWM) po 90/15

13. Jacek Markowski (Orka) 89/17,80

14-15. Rafał Podgórski (Wilki), Marek Miałki (Trójeczka) po 88/12,57

16. Mateusz Stawiak (Basketball) 82/13,67

17. Dominik Muchowski (Basket) 79/13,17

18. Michał Świerczewski (Kolejarz) 74/14,80

19. Jarosław Andrusiewicz (AZS UWM) 66/11

20. Maciej Wirchanowicz (Trójeczka) 64/9,14