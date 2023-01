Prosto z kortu

21-letnia Świątek zadebiutowała na pierwszej pozycji 4 kwietnia, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która w marcu ogłosiła rozbrat ze sportem i poprosiła o skreślenie jej nazwiska z zestawienia.

Dotychczas w historii było 28 liderek rankingu światowego, czyli klasyfikacji opracowywanej od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association (WTA).

>>> Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour (w nawiasie miejsce w poprzednim rankingu): 1. (1) Iga Świątek - 11 025 pkt; 2. (2) Ons Jabeur (Tunezja) - 5180; 3. (3) Jessica Pegula (USA) - 5000; 4. (4) Caroline Garcia (Francja) - 4415; 5. (5) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 4340; 6. (6) Maria Sakkari (Grecja) - 3921; 7. (7) Cori Gauff (USA) - 3871; 8. (8) Daria Kasatkina (Rosja) - 3380; 9. (9) Wieronika Kudiermietowa (Rosja) - 2715; 10. (11) Madison Keys (USA) - 2597 (...) 46. (48) Magda Linette - 1050 (...) 103.(106) Magdalena Fręch - 604 (...) 159. (161) Maja Chwalińska - 393 (...) 238. (244) Katarzyna Kawa - 262 (...) 240. (246) Weronika Falkowska - 259.

* Magdalena Fręch wygrała z Austriaczką Sinją Kraus 6:2, 6:0 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego Australian Open. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Sachia Vickery.

* Serb Novak Djokovic i Australijczyk Nick Kyrgios w piątek, czyli przed rozpoczęciem Australian Open, rozegrają pokazowy mecz charytatywny na Rod Laver Arena w Melbourne. Serb, dziewięciokrotny triumfator turnieju w Melbourne, wraca do Australii rok po wydaleniu z tego kraju za niezastosowanie się do obowiązku szczepienia przeciwko Covid-19. Jego napięte relacje z Australijczykiem – który nazwał go niegdyś „kretynem” – ociepliły się w ubiegłym roku, kiedy to Kyrgios udzielił mu wsparcia po tym, jak został usunięty z turnieju. Obaj gracze zmierzyli się w finale Wimbledonu w 2022 roku, kiedy to Djokovic wygrał w czterech setach.

Serb, który w niedzielę pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę w finale turnieju w Adelajdzie, uważany jest za jednego z wielkich faworytów Australian Open, gdzie będzie walczył o 22. tytuł Wielkiego Szlema.

* Hubert Hurkacz ponownie wypadł z czołowej dziesiątki światowego rankingu tenisistów. Polak sklasyfikowany jest na 11. pozycji po tym, jak wyprzedził go Duńczyk Holger Rune. Na prowadzeniu jest Hiszpan Carlos Alcaraz. Lider zestawienia jest obecnie kontuzjowany i nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 16 stycznia wielkoszlemowym Australian Open. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Rafael Nadal, trzeci jest Norweg Casper Ruud.

O dwie pozycje - z ósmej na szóstą - awansował Rosjanin Andriej Rublow. Wyprzedził Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a oraz swojego rodaka Daniiła Miedwiediewa.

Drugim najlepszym Polakiem jest 96. Kamil Majchrzak (spadek o 19 pozycji), który jest obecnie zawieszony z powodu pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej. W trzeciej setce sklasyfikowani są Kacper Żuk (243.) i Daniel Michalski (260.).

>>> Czołówka rankingu ATP World Tour: 1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 6820 pkt; 2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) - 5770; 3. (3) Casper Ruud (Norwegia) - 5720; 4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) - 5715; 5. (5) Novak Djokovic (Serbia) - 5070; 6. (8) Andriej Rublow (Rosja) - 3930; 7. (6) Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 3895; 8. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) - 3860; 9. (9) Taylor Fritz (USA) - 3545; 10. (11) Holger Rune (Dania) - 2876; 11. (10) Hubert Hurkacz - 2860 (...) 96. (77) Kamil Majchrzak - 568 (...) 243.(245) Kacper Żuk - 220 (...) 260. (260) Daniel Michalski - 204.