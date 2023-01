Znowu ta trzecia kwarta...

* Grot F&F Automatyka Pabianice - KKS Agapit Olsztyn 60:55 (14:12, 19:22, 13:4, 14:17)

KKS: Mońko 17, Sztąberska 11, Giżyńska 9, Wawrzyniak 8, Daliga 7, Pałasz 2, Gzinka 1, Przeradzka, Birkos

Olsztynianki rozpoczęły rok od ubiegłotygodniowej porażki w Jezioranach z AZS Uniwersytet Warszawski (59:77). W pierwszej rundzie w stolicy górą były koszykarki KKS (74:65), a i w tabeli są wyżej, więc była to porażka dość niespodziewana. W drugim meczu rundy rewanżowej poprzeczka zawisła znacznie wyżej, bowiem ekipa Sztąberskiego o zwycięstwo musiała powalczyć z wiceliderem w Pabianicach. Jednak gospodynie wystąpiły w zaledwie sześcioosobowym składzie, więc mimo wszystko była szansa na dwa punkty.

Przez dwie kwarty oba zespoły toczyły wyrównany bój - na początku gospodynie wypracowały niewielką przewagę (7:3, 10:5, 12:7), ale w 4. minucie drugiej kwarty Mońko doprowadziła do remisu 21:21. Na tym nie koniec, bo niespełna trzy minuty przed przerwą KKS po rzucie Giżyńskiej odskoczył na 29:25. Co prawda w końcówce gospodynie prowadziły 33:31, ale wtedy celną trójką popisała się Sztąberska. 34:33 dla KKS!

Wydawało się, że wynik jest sprawą otwartą, ale - biorąc pod uwagę skromny liczebnie skład rywalek - można było sądzić, że więcej atutów będzie miał zespół z Olsztyna. Nic z tego, bo trzecia kwarta była w jego wykonaniu koszykarskim dramatem.

Kolejno pudłowały Daliga, Wawrzyniak i Mońko, na dodatek Sztąberska popełniła błąd podczas kozłowania, a Wawrzyniak popełniła błąd kroków. Uff, dużo jak na niespełna trzy minuty. Mimo wszystko, w co trudno uwierzyć, rywalki nie odjechały z wynikiem, bo w tym czasie zdobyły jedynie dwa punkty. Po sześciu minutach był remis 37:37, ale końcówkę tej kwarty pabianiczanki wygrały 9:1.

Na dodatek na początku ostatniej części meczu Grot powiększył przewagę do 11 punktów (49:38) i sytuacja KKS zrobiła się nieciekawa. Co prawda po sześciu minutach po trójce Sztąberskiej gospodynie prowadziły 55:51, a 80 sekund przed końcem po dwóch rzutach osobistych Wawrzyniak było jedynie 57:55, ale rywalki błyskawicznie odpowiedziały celnym rzutem za trzy oczka, tym samym pieczętując swoje zwycięstwo.

- Stało się to samo, co ostatnio w Jezioranach - komentuje Tomasz Sztąberski. - Wtedy też przegraliśmy spotkanie po fatalnej trzeciej kwarcie (KKS zdobył 9 punktów - red.). Robimy wszystko, żeby dziewczyny wychodziły odpowiednio zmotywowane na trzecią kwartę. Niestety, po raz kolejny nam się nie udało, bo pojawiła się kompletna niemoc u moich zawodniczek, szwankowała skuteczność i nie było pomysłu na rozegranie. Byliśmy bardzo blisko sprawienia niespodzianki, ale nie podtrzymaliśmy dobrej dyspozycji z początku meczu, w efekcie wróciliśmy do Olsztyna bez punktów. W tej chwili jesteśmy w jakimś głębokim dołku i musimy się z niego jak najszybciej wydostać.

Kolejne spotkanie KKS Agapit rozegra w sobotę w Jezioranach z Mon-Polem Płock. Konfrontacja tych dwóch ekip zawsze przynosi sporo koszykarskich emocji, jednak ostatnio olsztynianki radziły sobie z zespołem z Mazowsza.

- Rywalki są jednak na fali wznoszącej - ocenia Tomasz Sztąberski. - Rundę rewanżową rozpoczęły od dwóch wygranych, więc tym razem raczej nie będziemy faworytem. Jednak w tej lidze każdy z każdym może wygrać. Liga jest bardzo wyrównana, co pokazują wyniki ostatniej kolejki, w której ostatni w tabeli Basket Bydgoszcz wygrał z Huraganem Wołomin.

* W ostatnim meczu 15. kolejki GTK Gdynia przegrał 57:69 z MPKK Sokołów SA Sokołów Podl.