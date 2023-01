To była dobra runda Dekorglassu

* Olimpia-Unia Grudziądz - Dekorglass Działdowo 3:1

Jeongwoo Park - Patryk Lewandowski 3:0 (7, 8, 8), Jan Zandecki - Jakub Dyjas 0:3 (-4, -5, -7), Ibrahim Gunduz - Kamil Kurowski 3:2 (-12, 10, -13, 8, 3), Park - Dyjas 2:1 (-8, 3, 9)

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Olimpia-Unia nie ma żadnych szans, by pierwszą część sezonu zakończyć w czołowej siódemce, która w drugiej fazie zagra w grupie mistrzowskiej. Zespół z Grudziądza miał tylko 13 punktów, a przed sobą mecze z Bogorią (aktualny mistrz Polski), Gwiazdą (obecnie trzeci zespół Superligi) i Dekorglassem (lider). Okazało się jednak, że w Grudziądzu nie znają słowa „niemożliwe”, ściągnęli Koreańczyka Parka i najpierw w swojej hali ograli 3:2 Bogorię, po czym trzy dni później w takim samym stosunku pokonali w Bydgoszczy Gwiazdę. Do pełni szczęścia brakowało im jeszcze trzech punktów w meczu z Dekorglassem, co nie było zadaniem niewykonalnym, bowiem w ekipie gości nie zagrali Kaii Konishi i Jonathan Groth, których zastąpili Kamil Kurowski (pierwszy w tym sezonie występ w Superlidze) oraz Patryk Lewandowski.

Mecz zaczął się od pewnego zwycięstwa Parka nad Lewandowskim, co prawda potem do remisu doprowadził Jakub Dyjas, ale w dwóch kolejnych pojedynkach górą byli gospodarze, którzy dzięki temu rzutem na taśmę zameldowali się w czołowej siódemce.

- Grotha nie było, a Konishi wraca z Japonii dopiero 12 lutego, by się przygotować do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Europy, dawny Puchar ETTU, z austriackim klubem Solex Consult TT Wiener Neustadt - przyczyny porażki wyjaśnia Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Pierwszy mecz gramy 22 lutego w Austrii, a rewanż będzie cztery dni później w Działdowie. Nasz najbliższy rywal właśnie zdobył Puchar Austrii, czym powtórzył wynik z ubiegłego roku. A co do Superligi, to z pierwszej rundy możemy być zadowoleni - nie ma wątpliwości prezes Chojnowski. - Wygraliśmy 12 z 13 meczów, poza tym powalczyliśmy też w Lidze Mistrzów, w której mogliśmy nawet awansować do półfinału. Niestety, trochę nam zabrakło, by wyprzedzić niemiecki Ulm, chociaż Kuba Dyjas ograł wtedy drugiego i piątego zawodnika światowego rankingu.

Warto dodać, że w innym ćwierćfinale Pucharu Europy Dartom Bogoria zmierzy się z Gwiazdą Bydgoszcz, a zwycięzca tej rywalizacji trafi na lepszego z pary Dekorglass - Neustadt. Jest więc spora szansa na polski półfinał Pucharu Europy.

Wróćmy jeszcze do Superligi - otóż po zakończeniu rundy zasadniczej, która zacznie się 3 lutego, wszystkie drużyny z grupy mistrzowskiej oraz najlepszy zespół z grupy spadkowej zagrają w fazie play-off według zasady pierwszy z ósmym, drugi z siódmym, trzeci z szóstym i czwarty z piątym.

Ciekawie też będzie w grupie spadkowej, bo Superligę opuszczą aż cztery najsłabsze ekipy, a w ich miejsce awansują tylko dwa zespoły z I ligi. Tym samym Superliga zostanie zmniejszona do 12 klubów.

* Inne wyniki 13. kolejki: Oxynet Jarosław - Villa Verde Olesno 3:0, Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - Dojlidy Białystok 3:2, Petralana TTS Polonia Bytom - Energa Manekin Toruń 3:2, Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszów - AZS AWFiS Balta Gdańsk 1:3, Akademia Zamojska Zamość - Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 0:3, Palmiarnia Zielona Góra - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3:2.

ARTUR DRYHYNYCZ

Ranking indywidualny Superligi

1. Miłosz Redzimski (Dartom Bogoria) - 21 zwycięstw w 21 meczach; 2. Jakub Dyjas (Dekorglass) - 17/19; 3. Vladislav Ursu (Polski Cukier Gwiazda) - 13/14; 4. Kaii Konishi (Dekorglass) - 13/15; 5. Jeongwoo Park (Olimpia-Unia) - 13/18

PO 13 KOLEJKACH

1. Dekorglass 35 37:12

2. Bogoria 30 35:21

3. Gwiazda 28 34:19

4. Suchedniów 26 33:21

5. AZS AWFiS 22 29:26

6. Oxynet 22 28:24

7. Olimpia-Unia 20 28:26

-------------------------------

8. Palmiarnia 20 25:28

9. Akademia 17 24:25

10. Manekin 15 24:30

11. Polonia 13 23:32

12. Dojlidy 12 17:30

13. Villa Verde 11 21:35

14. Politechnika 2 9:38