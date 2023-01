W Piszu pękła setka

* Roś Pisz – Lublinianka Lublin 104:49 (30:15, 27:12, 19:10, 28:12)

ROŚ: Bessman 17 (2x3), Lackowski 17 , Stanisławajtys 10 (2x3) Andruk 10 (2x3), Świtaj 6 oraz Bondarenko 14, Turski 9 (3x3), Rogalski 7 (1x3), Pellowski 5, Zapert 5, Kazimierczuk 4, Moroz

Roś bardzo efektownie rozpoczął rundę rewanżową w grupie B II ligi, bo w meczu z ostatnią w tabeli Lublinianką sprawdził się najlepszy z możliwych scenariuszów. Piszanie dominowali od pierwszej do ostatniej minuty, odnieśli bardzo wysokie zwycięstwo, a trener Roman Skrzecz nie forsował sił liderów, często zastępując ich zmiennikami.

– Przeciwnik postawił takie warunki, że trudno znaleźć jakieś mankamenty w naszej grze – ocenił szkoleniowiec Rosia. – Zwycięstwo cieszy, bo zdajemy sobie sprawę, że każdy kolejny mecz będzie trudniejszy. Myślę, że w tej rundzie czeka nas sporo pojedynków na styku. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem będziemy grać lepiej i zobaczymy, co przyniosą rozgrywki.

– Zagraliśmy dobre zawody. W ataku wyglądaliśmy naprawdę solidnie, dobrze dzieliliśmy się piłką. W obronie w kilku akcjach było trochę gorzej, ale wygraliśmy bardzo pewnie i to się liczy. Czekamy na kolejne spotkania i bawimy się dalej – dodał Patryk Zapert, wychowanek piskiego klubu.

W sobotni wieczór powrót na boisko zanotował Patryk Andruk, który pauzował ponad dwa miesiące z powodu kontuzji. 23-latek od razu znalazł się w wyjściowej piątce i zapisał na swoim koncie 10 punktów. Najskuteczniejsi w drużynie Rosia byli Mateusz Bessman oraz Mikołaj Lackowski, którzy zdobyli po 17 punktów. Udział w końcowym wyniku w sobotni wieczór miało aż jedenastu graczy „Jeziorowców”, zapisując się w meczowym protokole skutecznymi akcjami w ofensywie.

– Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, tym bardziej że jesteśmy trapieni kontuzjami i przyjechaliśmy mocno młodzieżowym składem – wyjaśnił Aleksander Mrozik, trener Lublinianki. – Gratulacje dla Pisza, który gra ciekawą koszykówkę i ma atletycznych zawodników walczących z dużym poświęceniem. Myślę, że wynik nie oddaje tego, co działo się na parkiecie, bo gra toczyła się bardzo szybko. Kibice zobaczyli wiele ciekawych akcji i po prostu mogli cieszyć się koszykówką.

Kłopoty kadrowe zespołu z Lublina były tak poważne, że do uzbierania dziesięciu wymaganych regulaminem graczy w kadrze meczowej zaangażowany został także... szkoleniowiec gości. 37-latek nie pojawił się jednak na boisku, nie zdejmując przez całe spotkanie marynarki z klubowym herbem. Lublinianie mieli zatem na ławce zalewnie czterech rezerwowych.

Roś wykorzystał mecz z najsłabszym zespołem w grupie do poprawienia statystyk. Przede wszystkim piszanie odnieśli najwyższe zwycięstwo w sezonie, po raz pierwszy zdobywając ponad 100 punktów. Jeśli dodamy do tego ponad dwa razy większą liczbę zdobytych punktów oraz aż 70 zbiórek, to widać wyraźnie, że „Jeziorowcy” byli w meczu 16. kolejki srogimi nauczycielami koszykówki.

Trudniejsze warunki powinien postawić piszanom kolejny rywal, tym bardziej że Roś zagra na wyjeździe. Trójka Żyrardów jest sąsiadem w tabeli naszego jedynego reprezentanta w II lidze, ale zespół z Mazowsza na inaugurację rundy rewanżowej zaliczył poważną wpadkę, przegrywając z niżej notowaną Legią Warszawa aż 57:91.

* Pozostałe wyniki 16. kolejki: AZS UJK Kielce – Legion Legionowo 88:102, Żubry Białystok – Probasket Mińsk Mazowiecki 104:78, Sokół Ostrów Mazowiecka – Tur Bielsk Podlaski 80:101, Legia Warszawa – Trójka Żyrardów 91:57, Znicz Pruszków – Kolejarz Radom 74:55, Ochota Warszawa – Energa Warszawa 70:109. Pauzowała: Isetia Warszawa.