Sparing Warmii

Olsztynianie na początku zeszłego tygodnia wrócili do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej. Podopieczni Dariusza Molskiego rozpoczęli przygotowania do dalszej części sezonu Ligi Centralnej. Przed drużyną poważne zadanie wydostania się z dna ligowej tabeli, żeby w trzecim sezonie od powstania tych rozgrywek nadal grać na bezpośrednim zapleczu Superligi.

Powodem do zadowolenia jest fakt, że do treningów po kontuzji powraca doświadczony Mateusz Kopyciński. - Teraz najistotniejsze jest dla mnie, żebyśmy trenowali w komplecie - wyjaśnia trener Molski. - Bo bardzo bym nie chciał, żebyśmy - na przykład z powodu epidemii grupy - trenowali na raty.

Olsztyński szkoleniowiec w sporej liczbie sparingów widzi szansę na lepszą grę w lidze. - To dla nas bardzo ważne, żeby teraz grać - podkreśla Molski. - Nie mieliśmy wielu okazji sprawdzić się w nowym ustawieniu, więc teraz jest czas, żeby poćwiczyć i zgrać zawodników.

Pierwszym spotkaniem kontrolnym była gra z ósmą drużyną Superligi. Rozegrany w Biskupcu mecz zakończył się pewną wygraną MMTS Kwidzyn. Ważne jednak, że była to porządna jednostka treningowa dla warmiaków.

Teraz podopieczni Dariusza Molskiego szlifują formę na obozie w Rynie. Warmiacy mieszkać będą w Hotelu Zamek Ryn, a trenować w pobliskiej hali. Skupią się tam głównie na taktyce i poprawieniu szybkości. Obóz zakończy sparingowe spotkanie w Bartoszycach z litewskim zespołem Alytus Varsa Stronglasas.

Następnie 19 i 21 stycznia Warmia zagra dwukrotnie z Jeziorakiem Iława, a tydzień przed startem ligi olsztynianie wystąpią w turnieju w Wejherowie. Liga Centralna wznawia rozgrywki w ostatni weekend stycznia. Podopieczni Dariusza Molskiego zagrają 28 stycznia w Biskupcu z Padwą Zamość.

EM