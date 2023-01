Dobry początek, smutny finał

* LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (-23, 21, 19, 23)

INDYKPOL AZS: Tuaniga (3), Lipiński (14), Andringa (10), Averill (12), Poręba (9), Butryn (15), Hawryluk (libero) oraz Jakubiszak, Król (1) i Szymandera (1)

MVP: Nowakowski

Przed meczem trudno było wskazać faworyta, bowiem oba zespoły ostatnio prezentowały bardzo dobrą siatkówkę, m.in. zgodnie ogrywając ZAKSĘ i Jastrzębie. Obie ekipy miały też w tym sezonie trudne chwile - patrząc na tabelę, aż trudno uwierzyć, że LUK zaczął rozgrywki od... sześciu porażek z rzędu. Olsztyn też wpadł w dołek, przez co zaliczył cztery kolejne zerowe przebiegi. Ale ostatnie tygodnie były już znacznie lepsze, dlatego mecz w Lublinie zapowiadał się bardzo ciekawie. I tak też było, niestety, bez happy endu - oczywiście z olsztyńskiego punktu widzenia.

Jednak w Lublinie lepiej w mecz weszli goście, którzy szybko odskoczyli na cztery oczka (12:8). Ale nie takie przewagi w siatkówce były już trwonione, tak też było w Lublinie, gdzie gospodarze zdołali doprowadzić do remisu 18:18. Potem trwała walka punkt za punkt, ale ostatecznie pierwszego seta to olsztynianie wygrali do 23.

W drugim goście wygrywali 13:10, ale wtedy trzy kolejne ataki zmarnował Lipiński, w następnej akcji najpierw nie popisał się Butryn, po czym znowu Lipiński nie zdołał poprawić swego dorobku punktowego. W efekcie LUK objął prowadzenie 14:13. W końcówce był jeszcze remis 20:20, lecz końcówka należała już zdecydowanie do rywali.

Niestety, Lipiński i Butryn, dwie olsztyńskie armaty, zbyt często w tym meczu strzelali ślepakami. Na przykład w trzeciej partii gospodarze prowadzili tylko 19:18, ale goście seryjnie marnowali kolejne sytuacje, w efekcie LUK zdobył pięć punktów z rzędu (24:18) i było po secie.

Wydawało się, że o zwycięstwie rozstrzygnie tie-break, bo w czwartej partii Indykpol AZS wygrywał 20:18. Nic z tego, co prawda po ataku Lipińskiego było jeszcze 21:20, ale potem Poręba wpadł w siatkę, a atak Andringi nie stworzył rywalom zbyt wielu problemów. LUK prowadził 22:21, co prawda wtedy do remisu w niecodzienny sposób doprowadził Holender, ale zaraz zagrywkę zepsuł Poręba, po czym do kolejnego remisu znowu doprowadził Andringa.

Niestety, 24. punkt zdobył Romać, który po chwili „postawił kropkę nad i”, blokując Butryna.

- Nie zagraliśmy, tak jak chcieliśmy ani w przyjęciu, ani zagrywką czy atakiem - przyznał Joshua Tuaniga, rozgrywający olsztynian.

Rzeczywiście - patrząc w pomeczowe statystyki - gospodarze byli lepsi w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Zawodnicy prowadzeni przez Dariusza Daszkiewicza byli skuteczniejsi w ataku (48 procent skuteczności przy 45 procentach olsztynian), dokładniej przyjmowali (50 do 47), zdobyli też więcej punktów blokiem (12:9) oraz w polu serwisowym (4:3).

- W każdym z przegranych setów mieliśmy momenty przestoju w grze - ocenił Mateusz Nykiel, asystent trenera Javiera Webera. - Tkwiliśmy w jednych ustawieniach, nie mogliśmy skończyć piłki. Szczególnie ważny był przestój w połowie trzeciego i końcówka czwartego seta.

* Inne mecze 19. kolejki: Aluron Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel 3:2 (-22, 21, -22, 25, 9), BBTS Bielsko–Biała - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (-23, -23, -19), Trefl Gdańsk - Skra Bełchatów 3:1 (18, 16, -19, 15), Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki 3:0 (14, 25, 17), Stal Nysa - Cerrad Czarni Radom 3:1 (27, -21, 20, 20), Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin 2:3 (-17, 12, 23, -30, -9). Poniedziałek: Barkom Lwów - GKS Katowice (17.30).