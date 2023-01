Z Lublina wrócą na tarczy

* LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (-23, 21, 19, 23)

MVP: Nowakowski

Przed meczem trudno było wskazać faworyta, bo oba zespoły ostatnio prezentowały bardzo dobrą siatkówkę, zgodnie ogrywając ZAKSĘ i Jastrzębie.

Obie ekipy miały też w tym sezonie trudne chwile - patrząc na tabelę, aż trudno uwierzyć, że LUK zaczął sezon od... sześciu porażek z rzędu. Olsztyn też wpadł w dołek, przez co zaliczył cztery kolejne zerowe przebiegi.

Jednak w Lublinie lepiej w mecz weszli goście, którzy pierwszego seta wygrali do 23. W drugim wygrywali 13:10, ale wtedy trzy kolejne ataki zmarnował Lipiński, po czym w następnej akcji najpierw nie popisał się Butryn, po czym znowu Lipiński nie zdołał poprawić swego dorobku punktowego. W efekcie LUK objął prowadzenie 14:13 i po kilkunastu minutach doprowadził do remisu.

Niestety, Lipiński i Butryn, dwie olsztyńskie armaty, zbyt często strzelali ślepakami. Na przykład w trzeciej partii gospodarze prowadzili tylko 19:18, ale olsztynianie seryjnie marnowali kolejne sytuacje, w efekcie LUK zdobył pięć punktów z rzędu (24:18) i było po secie.

Wydawało się, że o zwycięstwie rozstrzygnie tie-break, bo w czwartym secie Indykpol AZS wygrywał 20:18. Nic z tego, co prawda po ataku Lipińskiego było jeszcze 21:20, ale potem Poręba wpadł w siatkę, a atak Andringi nie stworzył rywalom zbyt wielu problemów. LUK prowadził 22:21, wtedy do remisu doprowadził Holender, ale zagrywkę zepsuł Poręba, po czym do kolejnego remisu znowu doprowadził Andringa.

Niestety, 24. punkt zdobył Romać, który po chwili "postawił kropkę nad i", blokując Butryna



* Inne mecze 19. kolejki: Aluron Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel 3:2 (-22, 21, -22, 25, 9), BBTS Bielsko–Biała - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (-23, -23, -19); sobota: Trefl Gdańsk - Skra Bełchatów (17.30), Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki (20.30); niedziela: Stal Nysa - Cerrad Czarni Radom (17.30), Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin (20.30); poniedziałek: Barkom Lwów - GKS Katowice (17.30).