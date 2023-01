Czy LUK ma w bloku luki?

Obecny sezon PlusLigi obfituje w zaskakujące wyniki. Jest to m.in. efekt tego, że mocno spuściły z tonu dwa najlepsze zespoły ostatnich lat, czyli ZAKSA (mistrz Polski i triumfator Ligi Mistrzów) oraz Jastrzębski Węgiel (wicemistrz kraju i półfinalista Ligi Mistrzów).

W grudniu przekonali się o tym kibice z Olsztyna, bowiem w dwóch ostatnich meczach roku Indykpol AZS na wyjeździe ograł 3:2 ZAKSĘ, po czym cztery dni później w Iławie pokonał 3:1 Jastrzębie! Trudno w to uwierzyć, ale sztuka ta udała się też siatkarzom z Lublina, którzy u siebie 3:2 wygrali z ZAKSĄ, a następnie powtórzyli ten wynik w Jastrzębiu!

A przecież mówimy o zespole, który w PlusLidze rozgrywa dopiero drugi sezon...

W tej sytuacji sobotni mecz w Lublinie zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej że jego wynik będzie miał duży wpływ na układ tabeli. Zwycięstwo umocni olsztynian w czołowej ósemce, natomiast porażka ich sytuację może mocno skomplikować, ponieważ wtedy na miejsce w ósme realne szanse będzie miało aż dziesięć zespołów.



- Po ostatnich meczach, w których zagraliśmy rewelacyjnie, kibice zapewne spodziewają się kolejnego zwycięstwa, jednak łatwo nie będzie - ostrzega Mateusz Poręba, środkowy Indykpolu AZS. - Tym bardziej że ciężko będzie nam wrócić do gry na odpowiednim poziomie po świąteczno-noworocznej przerwie. Udało się nam zresetować głowy, mam więc nadzieję, że szybko wrócimy do naszej dobrej siatkówki. Jednak lublinianie, którzy w pewnym momencie byli w dołku, też ostatnio grają dobrze lub nawet bardzo dobrze (po 3:2 wygrali kolejno w Radomiu, z ZAKSĄ i w Jastrzębiu - red.). Zapowiada się ciężki mecz, w którym raczej 3:0 nie zwyciężymy - dodaje olsztyński środkowy, dla którego - według nieoficjalnych informacji - jest to ostatni sezon w Indykpolu AZS, bowiem miał już być po słowie z ZAKSĄ. Jednak we wtorek „Onet-Przegląd Sportowy” poinformował, że Poręba ostatecznie wybierze kierunek na Bełchatów. - Przyznaję, że od pewnego czasu starałem się przygotować kibiców na moje odejście z Olsztyna - wyjaśnia wicemistrz świata. - Nie ukrywam, że po kilku latach spędzonych w Kortowie potrzebuję zmiany, bo chcę się rozwijać i iść do przodu. A co do mojego przyszłego klubu, to rozmowy jeszcze trwają - kończy Mateusz Poręba, który - jeśli trafi do Skry - zastąpi w niej Karola Kłosa, ponieważ mistrz (2014) i wicemistrz świata (2022) ma się przenieść do Resovii.

O ile przenosiny Poręby nie są niespodzianką, o tyle odejście Karola Butryna taką niespodzianką, i to nieprzyjemną, już jest, bo „Onet-Przegląd Sportowy” twierdzi, że reprezentacyjny atakujący także stolicę Warmii i Mazur chce zamienić na Bełchatów. Widać działaczom Skry znudziło się odgrywanie drugoplanowych ról w PlusLidze, więc intensywnie pracują nad składem, który w najbliższym sezonie będzie w stanie skutecznie powalczyć o miejsce na podium mistrzostw Polski.



Przenosiny Butryna - jeśli do nich dojdzie - będą niespodzianką, ponieważ siatkarz ten podpisał kontrakt z Indykpolem AZS ważny do końca sezonu 2023/24, czyli jeszcze przez rok powinien grać w olsztyńskim zespole.

Ale jeśli będzie chciał odejść przed terminem, to pewnie odejdzie, a nowy pracodawca klubowi z Olsztyna zapewne zapłaci jakieś odszkodowanie, niestety, wielkie pieniądze to raczej nie będą. Co prawda lepiej mieć Butryna w zespole niż odszkodowanie za niego w kasie, ale nie od dziś wiadomo, że z niewolnika nie ma pracownika...

* 18. kolejka: Ślepsk Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (23, -19, -24, -22); GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn (17 stycznia), Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk (8 marca).

* Inne mecze 19. kolejki, piątek: Aluron Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel (17.30), BBTS Bielsko–Biała - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20.30); sobota: Trefl Gdańsk - Skra Bełchatów (17.30), Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki (20.30); niedziela: Stal Nysa - Cerrad Czarni Radom (17.30), Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin (20.30); poniedziałek: Barkom Lwów - GKS Katowice (17.30).

ARTUR DRYHYNYCZ



PLUSLIGA

1. Resovia 46 49:14

2. Warta 43 48:18

3. Jastrzębski 42 47:18

4. ZAKSA 37 44:27

5. Stal 31 37:29

6. Trefl* 29 34:27

7. Projekt 29 35:28

8. Indykpol AZS* 28 35:30

------------------------------

9. Skra 28 39:37

10. LUK 25 35:40

11. Ślepsk 25 33:38

12. Katowice* 17 23:40

13. Cuprum* 16 21:40

14. Barkom 15 26:47

15. Czarni 10 17:50

16. BBTS 5 12:52

* mecz mniej