Sześciu Polaków w konkursie w Oberstdorfie

Sześciu Polaków awansowało do czwartkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie, który zainauguruje prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Kwalifikacje, które rozpoczynają 71. edycję imprezy, wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, uzyskując 133,5 m.

Drugi był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki - 132 m, a trzeci Słoweniec Timi Zajc - 133,5 m. Piąte miejsce zajął Piotr Żyła - 129 m, szósty był Kamil Stoch - 127,5 m. Na 22. pozycji został sklasyfikowany Paweł Wąsek - 124 m, na 32. Jan Habdas - 123 m, a na 46. Stefan Hula - 115 m.

Stoch, Żyła i Kubacki skakali w trudnych warunkach, wszyscy trzej otrzymali po ponad 10 pkt rekompensaty za wiatr w plecy.

- Fajnie było wrócić do skakania po dłuższej niż planowałem przerwie, ale wszystko jest OK - powiedział Dawid Kubacki, który z powodu przeziębienia miał ostatnio kilka dni przerwy, przez to nie wystąpił w mistrzostwach Polski. - Było widać, że nogi nie są jeszcze przygotowane optymalnie, było wyłączenie treningu. Dlatego nie są w takim napięciu, w jakim być powinny, ale się sprawdzają. Żadnego dużego problemu nie mam, moim zadaniem na dzisiaj było przypilnowanie, aby skoki treningowe i w kwalifikacjach były dobre technicznie - wyjaśnił Kubacki.

W czwartek rywalem Kubackiego w 1. serii będzie Władimir Zografski, Stoch zmierzy się z Amerykaninem Erikiem Belshawem, Żyła w bratobójczym pojedynku z Hulą, Wąsek z Norwegiem Mariusem Lindvikiem, Habdas także z Norwegiem Kristofferem Eriksenem Sundalem.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się w czwartek o godz. 16.30.