Wspaniały świąteczny prezent

SIATKÓWKA\\\ W 17. kolejce PlusLigi Indykpol AZS zmierzył się w Iławie z Jastrzębskim Węglem. Goście byli liderem tabeli, a mimo to wrócili do domu na tarczy! Tym samym olsztynianie w ciągu czterech dni ograli mistrza i wicemistrza Polski!

* Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel 3:1 (19, 18, - 21, 27)

INDYKPOL AZS: Tuaniga 1, Andringa 13, Lipiński 12, Averill, Butryn 23, Poręba 13, Hawryluk (libero) oraz Jakubiszak, Król, Jankiewicz

MVP: Hawryluk (Indykpol AZS)

- Pierwsze nasze dwa sety były najlepsze w tym sezonie - ocenił Robbert Andringa. - Wszystko wyglądało tak, jak powinno: serwis oraz gra systemem blok-obrona. Nie graliśmy perfekcyjnie, bo wciąż są rzeczy do poprawy, ale byliśmy blisko naszego najlepszego poziomu. W trzeciej partii rywale zaczęli grać lepiej, a my popełnialiśmy proste błędy. Czwarty set znowu był świetny przy fantastycznym dopingu publiczności.

- W każdym aspekcie byliśmy lepsi od rywala - dodał Kuba Hawryluk, uznany za najlepszego zawodnika meczu (pierwszy raz w karierze!). - Cieszę się ze statuetki MVP, ale najważniejsza jest wygrana. Trenujemy bardzo ciężko i to przynosi efekty - mam nadzieję, że tak samo będzie po nowym roku.

Do olbrzymiej niespodzianki doszło także w Lublinie, gdzie LUK w pięciu setach ograł ZAKSĘ! Szczególnie zacięta była pierwsza partia, która ostatecznie zakończyła się wygraną gospodarzy 39:37! Jest to rekord tego sezonu, poza tym swój rekord ustanowił Aleksander Śliwka, zdobywając aż 29 punktów.

Ciekawie wygląda tabela uwzględniająca tylko pięć ostatnich kolejek - zwraca uwagę wysoka pozycja Indykpolu AZS (komplet pięciu zwycięstw) i zarazem odległe lokaty ZAKSY, Jastrzębia i Skry.

PLUSLIGA

1. Warta 14 15:3

2. Indykpol AZS 14 15:4

3. Projekt 12 12:4

4. Resovia* 11 12:4

5. Stal 9 10:7

6. ZAKSA 9 13:11

7. Skra 9 12:10

8. LUK 9 11:9

9. Jastrzębski 8 11:9

10. Trefl 8 11:11

11. Ślepsk 5 7:12

12. Barkom* 4 6:9

13. Cuprum 3 4:13

14. Czarni 2 4:15

15. BBTS 1 3:15

16. Katowice 0 2:15

* mecz mniej



* Inne wyniki 17. kolejki: BBTS Bielsko-Biała - Skra Bełchatów 2:3 (-22, -22, 25, 22, -8), Trefl Gdańsk - Ślepsk Suwałki 3:2 (-18, 17, 22, -23, 13), Stal Nysa - Cuprum Lubin 3:0 (21, 21, 21), Projekt Warszawa - GKS Katowice 3:0 (17, 21, 19), Aluron Warta Zawiercie - Cerrad Czarni Radom 3:0 (23, 17, 21), LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (37!, -18, -17, 23, 10); piątek: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Lwów (17.30).

PO 17 KOLEJKACH

1. Warta 43 47:15

2. Jastrzębski 41 45:15

3. Resovia* 40 43:12

4. ZAKSA 34 41:26

5. Stal 29 34:27

6. Trefl 29 34:27

7. Indykpol 28 35:30

8. Skra 27 37:34

---------------------------------

9. Projekt 26 32:28

10. Ślepsk 25 32:35

11. LUK 23 32:38

12. Katowice 17 23:40

13. Cuprum 16 21:40

14. Barkom* 15 25:41

15. Czarni 9 15:47

16. BBTS 3 9:50

* mecz mniej