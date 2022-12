Siatkarska sensacja w Iławie

* Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel 3:1 (19, 18, - 21, 27)

INDYKPOL AZS: Tuaniga, Andringa, Lipiński, Averill, Butryn, Poręba, Hawryluk (libero) oraz Jakubiszak, Król, Jankiewicz

MVP: Hawryluk (Indykpol AZS)

Gdyby brać pod uwagę jedynie cztery ostatnie kolejki, to faworytem środowego meczu byli olsztynianie, którzy w tym czasie wygrali wszystko, co było do wygrania (3:0, 3:1, 3:0, 3:2), natomiast Jastrzębie grało w kratkę (2:3, 3:0, 2:3, 3:0), a przecież w 12. kolejce u siebie przegrało jeszcze 1:3 z Cuprum...

Jednak biorąc pod uwagę cały dotychczasowy sezon, dorobek punktowy i miejsca w tabeli, to faworytem byli goście, którzy marzą o kolejnym mistrzowskim tytule.

Zanim rozległ się jednak pierwszy gwizdek sędziego, na boisku pojawił się Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy, który Robbertowi Andridze wręczył sporych rozmiarów obraz, bo i okazja była ku temu spora, ponieważ za chwilę Holender miał zaliczyć 150. mecz w barwach Indykpolu AZS!

Pierwszy set zdecydowanie należał do olsztynian, którzy po asie Butryna i kilku blokach prowadzili 9:4, 13:7 i 15:8. Inna sprawa, że spora w tym była też zasługa gości, którzy kilka razy boleśnie pomylili się w ataku (Fornal, Boyer, Dryja). „Jastrzębie krwawi” - skomentował wydarzenia na boisku komentator Polsatu Sport. Trener gości dokonał aż trzech zmian, m.in. na boisku pojawił się Jan Hadrava, były gracz Indykpolu AZS. No i po udanych zagrywkach Clevenota Jastrzębie trochę odrobiło straty (od 10:19 do 13:19), ale olsztynianie tego seta wyrwać już sobie nie dali.

W drugi set lepiej weszli goście (4:2), ale gospodarze po atakach Poręby, Averilla, Butryna, Andringi i Lipińskiego odskoczyli na dwa punkty (11:9), kolejne oczko z zagrywki dołożył Butryn, po czym na olsztyńskim bloku rozbił się Hadrava (13:9). Od tego momentu Indykpol AZS spokojnie zmierzał do mety (63-procentowa skuteczność w ataku!), decydujący punkt zdobywając po autowym ataku Fornala.

Trzecia partia to zacięta walka punkt za punkt, ale olsztynianie wciąż byli krok z tyłu (11:11, 11:13, 13:13, 14:16). Po złym odbiorze Lipińskiego przewaga gości wzrosła do trzech punktów (17:14), po czym w następnej akcji nie popisał się Butryn (18:14). Niestety, tej straty już się odrobić nie dało, tym bardziej że gospodarze wreszcie zaczęli się mylić.

Niestety, początek kolejnego seta to wciąż dobra gra jastrzębian (Hadrava, Clevenot i Fornal), w efekcie ich przewaga wahała się od jednego do trzech punktów. Dopiero po asie Butryna Indykpol AZS doprowadził do remisu 11:11, a po chwili po raz pierwszy objął prowadzenie (12:11). Generalnie oba zespoły dość mocno spuściły z tonu, ale jednak bardziej goście, bo Fornal nadział się na blok Averilla, a Hadrava zaatakował w aut. 17:14 dla gospodarzy! Trzy kolejne punkty zdobyli goście, po czym trzy następne... dopisali sobie gospodarze, w tym jeden po asie Andringi (20:17).

Końcówka była więc nerwowa, bowiem myliły się oba zespoły oraz... sędziowie. Indykpol AZS walczył o całą pulę, a goście o pozostanie w meczu. Przy stanie 23:21 kolejno pomylili się Butryn i Poręba, po czym w następnej akcji olsztyński atakujący zderzył się z bokiem. 23:24!

Jednak w końcówce znakomicie zagrał Averill, olsztynianie odrobili straty, po czym decydujący punkt zdobyli po autowym ataku Fornala. I tak sensacja stała się faktem, bo Indykpol AZS w dwóch kolejnych meczach pokonał mistrza i wicemistrza Polski!

Do olbrzymiej niespodzianki doszło także w Lublinie, gdzie miejscowy LUK w pięciu setach ograł ZAKSĘ! Szczególnie zacięta była pierwsza partia, która ostatecznie zakończyła się wygraną gospodarzy 39:37! Jest to rekord tego sezonu, poza tym swój rekord ustanowił Aleksander Śliwka, zdobywając aż 29 punktów.

* Inne wyniki 17. kolejki, Stal Nysa - Cuprum Lubin, Projekt Warszawa - GKS Katowice, Aluron Warta Zawiercie - Cerrad Czarni Radom 3:0 (23, 17, 21), LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (37!, -18, -17, 23, 10); czwartek: BBTS Bielsko–Biała - Skra Bełchatów (16.15), Trefl Gdańsk - Ślepsk Suwałki (18.30); piątek: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Lwów (17.30).

ARTUR DRYHYNYCZ