IGRZYSKA\\\ Według agencji Kyodo, Japoński Komitet Olimpijski wstrzymał promocję Sapporo jako kandydata do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku.

Japończycy nie wycofali kandydatury, jednak zamierzają wstrzymać działania promocyjne ze względu na skandal korupcyjny, który wybuchł po letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Dotychczas w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej dokonano kilku aresztowań. Burmistrz Sapporo cytowany przez krajowe media w zeszłym tygodniu powiedział, że prowadzenie działań promocyjnych w obecnych warunkach może być trudne.

O organizację ZIO w 2030 roku pierwotnie ubiegały się cztery ośrodki: Sapporo, Salt Lake City, Vancouver oraz wspólnie Pireneje i Barcelona. Do tej pory zrezygnowały już Vancouver oraz Hiszpania.

Natomiast igrzyska zimowe w 2026 roku zorganizują włoskie miasta Mediolan i Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego). Wcześniej Włochy gościły ZIO dwukrotnie, właśnie w Cortinie d'Ampezzo w 1956 oraz w Turynie w 2006 roku

* Mistrz olimpijski w szermierce Stanisław Pozdniakow po raz drugi został prezesem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC). Był jedynym kandydatem.

49-letni obecnie Pozdniakow objął stery ROC w 2018 roku, gdy po raz pierwszy rosjanie otrzymali zakaz startów w imprezach międzynarodowych z powodu afer dopingowych, jakie ujawniono wśród sportowców z tego kraju.

W 2022 roku rosja została wykluczona ze wszystkich startów z powodu agresji na Ukrainę, a Pozdniakow stracił stanowisko szefa Europejskiej Konfederacji Szermierczej (EFC).

Nowemu-staremu prezesowi ROC życzymy, by sportowcy z kraju putina najważniejsze imprezy sportowe oglądali co najwyżej w telewizji, bo w cywilizowanym świecie nie ma już dla nich miejsca.

PAP