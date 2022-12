Mbappe w Pogoni nie zagra

Podczas finałów mistrzostw świata królami strzelców zostawały wielkie gwiazdy (Leonidas, Eusebio, Mueller, Kempes, Lineker, Ronaldo i ostatnio Mbappe), ale na tej liście można też znaleźć kilka zaskakujących nazwisk, bo kto dzisiaj pamięta o Rosjaninie Iwanowie czy Jerkoviciu z Jugosławii. Tak samo zapewne tylko nieliczni kibice kojarzą, że autor największej statystycznej sensacji w historii mistrzostw świata zakończył swoją piłkarską karierę w… Pogoni Szczecin. Był to Rosjanin Oleg Salenko, który na mistrzostwach świata w 1994 roku zdobył pięć bramek w jednym spotkaniu przeciwko Kamerunowi, bijąc tym samym rekord Ernesta Wilimowskiego, który w 1938 roku zdobył cztery bramki w przegranym 5:6 meczu z Brazylią. Salenko nigdy wcześniej ani nigdy później niczym szczególnym na światowych boiskach się nie wyróżnił i pozostał na zawsze jedynie mundialową ciekawostką, idealną do wykorzystywania w quizach. A jakie były niespodzianki mistrzostw w Katarze?

Na pewno był nią pewien 21-letni Portugalczyk, który przed mundialem rozegrał w drużynie narodowej łącznie… 23 minuty. Ale co się dziwić, skoro jego rywalem do miejsca w pierwszym składzie reprezentacji Portugalii był sam Cristiano Ronaldo. Okazało się jednak, że słabnący blask narodowej gwiazdy z Madery oraz gol i asysta w debiucie – przedmundialowym sparingu z Nigerią – otworzyły Goncalo Ramosowi z Benfiki Lizbona drogę do jednego z bardziej imponujących indywidualnych występów na tegorocznym mundialu. Przed meczem 1/8 finału ze Szwajcarią jego mundialowa przygoda przebiegała zgodnie z przewidywaniami. Na boisku łącznie spędził 10 minut w wygranych spotkaniach fazy grupowej z Ghaną i Urugwajem, głównie skupiając się na oglądaniu z bliska będącego cieniem samego siebie CR7.

Nic dziwnego, że kursy na hat-tricka Ramosa w meczu z Helwetami sięgały 100:1. Okazało się jednak, że cuda się zdarzają.

Najpierw jednak niezwykłą odwagą wykazał się portugalski selekcjoner Fernando Santos, który przed startem fazy pucharowej mundialu zdecydował się posadzić gwiazdora na ławce i w jego miejsce posłać w bój chłopaka, który łącznie w narodowych barwach do tej chwili rozegrał niewiele ponad pół godziny. Gdyby się pomylił, wylałaby się na niego fala hejtu. Okazało się jednak, że trafił w dziesiątkę. Ramos trafił do bramki Szwajcarów w 17., 51. oraz 67. minucie, a Ronaldo mógł tylko bić mu brawo z ławki. – Prawie nikt z kibiców się tego nie spodziewał. - Wspólnie z marką rankomat.pl podczas mundialu jako Kanał Sportowy bawiliśmy się w typowanie strzelców i asystentów w „Bramkomacie”, no i muszę przyznać, że bardzo niewielu graczy wybrało do swojego składu Ramosa. Zdecydowanie więcej spodziewało się bramek i asyst CR7. Ale ci, którzy przewidzieli taki scenariusz, mogli błyskawicznie odskoczyć konkurencji. Ja się do tych szczęśliwców, niestety, nie zaliczałem – przyznał ze śmiechem Michał Pol, dziennikarz Kanału Sportowego. – Zarówno sam występ, jak i skuteczność Goncalo Ramosa, były sensacją dla uczestników „Bramkomatu”. To widać po statystykach. Właśnie w takich sytuacjach można zrobić różnicę, bo przecież Messiego do swojej drużyny weźmie każdy – dodaje Dawid Pożoga (rankomat.pl).

Okazało się jednak, że ani Ramos, ani Ronaldo nie dali rady sensacyjnemu Maroku i Portugalia już w kolejnym spotkaniu pożegnała się z mundialem. Nikt jednak młodziutkiemu napastnikowi nie odbierze wielkiej chwili chwały.

Przed niedzielnym finałem najlepszymi strzelcami mundialu - zgodnie z przewidywaniami - byli Leo Messi i Kylian Mbappe, jednak za ich plecami niespodziewanie czaili się Olivier Giroud i Julian Alvarez.

A przecież Giroud, doświadczony francuski napastnik, być może w Katarze nawet nie powąchałby murawy, gdyby nie uraz wykluczający z gry Karima Beznzemę. W ten oto sposób doświadczony snajper dzięki swojej skuteczności stał się najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji, a bramki zdobyte przeciwko Polsce, Anglii i Australii wydatnie pomogły Les Bleus w awansie do finału. Oczywiście motorem napędowym kadry był Kylian Mbappe, ale dzięki Giroud obrońcy nie mogli nawet na chwilę zapomnieć o kryciu pozostałych zawodników. Bo samo odcięcie od gry Mbappe, nawet gdyby było możliwe, mogło nie wystarczyć.

Podobnie było w przypadku Argentyny i Leo Messiego. To on jest liderem, piłkarskim królem i najjaśniej świecącą gwiazdą w Katarze. Ale kiedy rywale skupiali się w pełni na nim, znienacka wyskakiwał Julian Alvarez, który do finału czterokrotnie ukąsił rywali Albicelestes, chociaż - podobnie jak Goncalo Ramos - mundial zaczął na ławce. Do składu wskoczył dopiero w meczu z Polską, od którego rozpoczął się jego – i kolegów – zwycięski marsz do finału. Alvarez w czterech meczach strzelił cztery gole i dołożył asystę. Czy bez niego Messi dociągnąłby na swoich wątłych plecach Argentynę do mistrzowskiego tytułu? Możliwe, ale wsparcie skutecznego snajpera Manchesteru City bardzo mu to ułatwiło.

MB



NAJLEPSI STRZELCY W KATARZE

* 8 goli - Kylian Mbappe (Francja)

* 7 - Lionel Messi (Argentyna)

* 4 - Julian Alvarez (Argentyna), Olivier Giroud (Francja)

* 3 - Cody Gakpo (Holandia), Harry Kane (Anglia), Alvaro Morata (Hiszpania), Goncalo Ramos (Portugalia), Marcus Rashford (Anglia), Richarlison (Brazylia), Bukayo Saka (Anglia), Enner Valencia (Ekwador)



NAJLEPSI STRZELCY W HISTORII MŚ

1. Miroslav Klose (Niemcy) – 16 goli (w 24 meczach)

2. Ronaldo (Brazylia) – 15 (19)

3. Gerd Mueller (Niemcy) – 14 (13)

4. Just Fontaine (Francja) – 13 (6)

4. Lionel Messi (Argentyna) – 13 (26)

6. Pele (Brazylia) – 12 (14)

6. Kylian Mbappe (Francja) – 12 (14)

7. Sandor Kocsis (Węgry) – 11 (5)

7. Juergen Klinsmann (RFN/Niemcy) – 11 (17)

10. Helmut Rahn (RFN) – 10 (10)

10. Gary Lineker (Anglia) – 10 (12)

10.Gabriel Batistuta (Argentyna) – 10 (12)

10.Teofilo Cubillas (Peru) – 10 (13)

10. Thomas Mueller (Niemcy) – 10 (19)

10. Grzegorz Lato (Polska) – 10 (20)

(...)

26. Harry Kane (Anglia) – 8 (11)

26. Neymar (Brazylia) – 8 (13)

26. Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 8 (22)