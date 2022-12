Kluczowe będą dwa elementy. Indykpol AZS gra z ZAKSĄ

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w poprzedni weekend zakończyli pierwszą rundę sezonu PlusLigi. Zawodnicy Javiera Webera odnieśli 8 zwycięstw, a 7 razy musieli uznać wyższość rywala. W ligowej tabeli ekipa z Kortowa zajmuje 9. pozycję z dorobkiem 23 punktów, a do zajmującej 5. lokatę drużyny Trefla Gdańsk drużyna ze stolicy Warmii i Mazur traci tylko dwa „oczka”.

Ostatnie trzy spotkania zakończyły się zwycięstwami: z Cuprum Lubin (3:0), PGE Skrą Bełchatów (3:1) oraz Cerradem Enea Czarnymi Radom (3:0). Jak pierwszą część sezonu ocenia Kuba Hawryluk, libero zespołu? — Myślę, że były lepsze i gorsze momenty. Pod koniec rundy wyglądaliśmy już bardzo dobrze. Z każdym kolejnym rozegranym spotkaniem jest coraz lepiej — mówi Hawryluk. — Wydaje mi się, że z każdym treningiem i rozegranym meczem robię spore postępy. Trenowanie z seniorami jest sporym przeskokiem, gdy porównamy to do siatkówki młodzieżowej. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej — dodaje libero.

Szansą na odniesienie czwartego zwycięstwa z rzędu będzie sobotnia, wyjazdowa konfrontacja z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (godz. 17:30). Nie będzie to jednak łatwe zadanie, bowiem podopieczni trenera Tuomasa Sammelvuo zajmują w ligowej tabeli 4. miejsce (32 pkt.), w tym sezonie ponieśli tylko trzy porażki (z Aluron CMC Wartą Zawiercie, PSG Stalą Nysa i Asseco Resovią Rzeszów).

Grudniowy kalendarz mistrzów Polski jest bardzo napięty – ekipa z Kędzierzyna-Koźla rozgrywa swoje mecze praktycznie co trzy dni, nie tylko w PlusLidze, lecz także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W minioną środę Grupa Azoty ZAKSA pokonała belgijski Decospan VT Menen bez straty seta, co było ich trzecim zwycięstwem w grupie. Natomiast na rodzimych parkietach kędzierzynianie w niedzielę zwyciężyli po pięciosetowym boju z Jastrzębskim Węglem.

Kto w tym sezonie stanowi o sile mistrzów Polski? Najlepiej punktującym zawodnikiem jest Łukasz Kaczmarek (222 punkty, dla porównania w olsztyńskim zespole jest to Karol Butryn – 207 „oczek”). Atakujący gospodarzy sobotniego spotkania ma także najwięcej udanych serwisów w swojej drużynie (18 asów, w drużynie Indykpolu AZS najlepiej serwującym jest także Butryn – 30 asów). Ze względu na drobną infekcję Kaczmarka, w ostatnich ligowych spotkaniach rolę głównego atakującego pełnił Bartłomiej Kluth. Tegorocznego wicemistrza świata mogliśmy już w pewnym stopniu zobaczyć podczas środowego spotkania w Lidze Mistrzów.

Parę przyjmujących tworzą dobrze znani kibicom w stolicy Warmii i Mazur – Aleksander Śliwka i Wojciech Żaliński, a na środku siatki groźni są Dmytro Pashytskyy oraz David Smith. Dystrybucją piłek zajmuje się Marcin Janusz, a o linię defensywną dba libero Erik Shoji.

Przypomnijmy, że podczas pierwszego meczu, inaugurującego nowy sezon PlusLigi, akademicy z Kortowa byli w stanie ugrać tylko jednego seta w starciu z mistrzem. MVP spotkania został wybrany Łukasz Kaczmarek.

— Nie rozmyślam o tym, co było w pierwszym meczu lub kilka kolejek temu. Skupiam się na tym co jest tu i teraz. Jeśli chodzi o ich napięty grafik, to być może będzie to miało lekki wpływ. My mamy ten komfort, że dostaliśmy po ostatnim meczu dwa dni wolnego i mieliśmy cały tydzień, aby spokojnie przygotować się do kolejnego rywala. Mam nadzieję, że wyjdziemy do sobotniego spotkania na świeżości — przyznaje Kuba Hawryluk.

— Kluczowe w naszym zespole będą dwa elementy: zagrywka oraz blok-obrona. Najwięcej nad tym pracujemy i to jest naszą siłą — zauważa siatkarz z Olsztyna.

Początek sobotniego spotkania w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 17:30.



red