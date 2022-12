Roś odzyskał wigor

* Roś Pisz – Legion Legionowo 91:81 (30:21, 14:18, 24:28, 23:14)

ROŚ: Bessman 23, Świtaj 17 (3x3), Lackowski 14, Rogalski 5 (1x3), Stanisławajtys 3 (1x3) oraz Zapert 19, Bondarenko 4, Pellowski 4, Kazimierczuk 2 Zajkowski, Moroz, Turski

Kibice Rosia mogli mieć obawy przed meczem z solidnym w tym sezonie Legionem, szczególnie mając w pamięci poprzedni nieudany występ piskiego zespołu. Jednak po drużynie, która cierpiała z Żubrami Białystok, nie pozostał nawet ślad. „Jeziorowcy” znów z dużą ambicją walczyli o każdy fragment boiska i rzucali z niezłą skutecznością, więc ręce kibiców same składały się do oklasków.

– Jestem ogromnie zadowolony z postawy zespołu, bo podnieśliśmy się po środowej porażce – mówi Roman Skrzecz, trener Rosia. – Znów graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem, klasą podobnym do Żubrów, ale mój zespół przez całe spotkanie realizował zadania przedmeczowe. To, że zagraliśmy w Legionowem bardzo mądrze i skutecznie, nie było wynikiem treningów. Pomogły rozmowy, by podnieść się mentalnie po ostatnim występie, do którego podeszliśmy zbyt bojaźliwie.

Spotkanie z Legion trzymało w napięciu niemal do ostatniej akcji. Piszanie zwyciężyli 91:81, ale przewagę zbudowali dopiero w samej końcówce, gdy rywale starali się szybko przerywać ich akcje faulami. Tym razem „Jeziorowcom” wychodziło niemal wszystko, więc „siedziały” także rzuty osobiste. Mateusz Bessman, Patryk Zapert i Mateusz Kazimierczuk trafiali ze stuprocentową skutecznością. Mylił się tylko Jan Świtaj, ale Roś i tak zdobył w ten sposób aż 24 punkty.

– Zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku, bo rywale wysoko powiesili poprzeczkę, ale udało nam się ten mecz wyciągnąć – mówi Mikołaj Lackowski, zawodnik Rosia. – W hali w Piszu mamy wspaniałego szóstego zawodnika, którym jest nasza publiczność.

Jedyne, co szwankowało w grze piszan, to rzuty za trzy punkty. Gospodarze trafili tylko pięć na ponad dwadzieścia prób. Podobać mogła się za to determinacja, z jaką miejscowi atakowali kosz rywali. „Jeziorowcy” potrafili przedzierać się pod samą obręcz nie tylko przy podwojeniu, ale nawet przy potrojeniu defensorów z Legionowa. Najwięcej problemów rywalom sprawiali Mateusz Bessman (23 punkty) oraz Patryk Zapert (19). Najlepszy występ w sezonie zapisał na swoim koncie Mikołaj Lackowski. 22-latek spędził na boisku blisko 25 minut i zdobył 14 punktów. W walce pod tablicami znów karty rozdawał Jan Świtaj. Dwumetrowy gracz Rosia zebrał aż 16 piłek, a do tego dołożył 17 oczek, zaliczając po raz czwarty w sezonie double-double.

W 15. serii gier Roś ponownie zagra we własnej hali. Ostatnim rywalem piszan w pierwszej części sezonu będzie Isetia Warszawa, a stawką meczu będzie 5. miejsce w tabeli na półmetku rozgrywek.

* Inne wyniki 14. kolejki: Isetia Warszawa – Legia Warszawa 99:78, Probasket Mińsk Maz. – AZS UJK Kielce 111:115, Trójka Żyrardów – Tur Bielsk Podlaski 75:78, Energa Warszawa – Znicz Pruszków 66:68, Lublinianka Lublin – Ochota Warszawa, Sokół Ostrów Maz. – Kolejarz Radom 89:75. Pauzowały: Żubry Białystok