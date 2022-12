Michniewicz niepewny

„Kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron” - napisano w komunikacie opublikowanym przez piłkarską centralę po spotkaniu Michniewicza z Cezarym Kuleszą, prezesem PZPN. Kontrakt selekcjonera polskiej reprezentacji obowiązuje do 31 grudnia, w związku z czym decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia umowy z nim zostanie podjęta w najbliższych dniach.

52-letni Michniewicz został selekcjonerem w styczniu po tym, jak z pracy zrezygnował Portugalczyk Paulo Sousa. Zadebiutował pod koniec marca w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją, które zakończyło się remisem 1:1. A później była wygrana 2:0 ze Szwecją w meczu barażowym o awans do mistrzostw świata w Katarze.

Z kolei czerwiec i wrzesień to rywalizacja w Lidze Narodów. Zaczęło się od zwycięstwa 2:1 nad Walią, później przyszedł zimny prysznic w postaci spotkania w Brukseli z Belgią (1:6), najwyższą od 12 lat. Następnie było 2:2 z Holandią w Rotterdamie i druga porażka, tym razem 0:1, przed własną publicznością w Warszawie z Belgami.

Jesienią biało-czerwoni przegrali 0:2 z Holandią na PGE Narodowym, a następnie w potyczce decydującej o utrzymaniu w najwyższej dywizji tych rozgrywek w Cardiff pokonali 1:0 Walijczyków. W jedynym sprawdzianie bezpośrednio przed Mundialem polski zespół wygrał 1:0 z Chile.

W mistrzostwach w Katarze Polska w fazie grupowej zremisowała 0:0 z Meksykiem, wygrała 2:0 z Arabią Saudyjską i przegrała 0:2 z Argentyną. W 1/8 finału biało-czerwoni ulegli 1:3 Francji i odpadli z rywalizacji.

Łączny bilans Michniewicza w roli selekcjonera to pięć zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek, bramki 13-18 na niekorzyść Polaków.

PAP