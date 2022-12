Liga Mistrzów w Działdowie!

Osiem najlepszych europejskich klubów - w tym Dekorglass - nie musiało uczestniczyć w eliminacjach i od razu awansowało do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dołączyły do nich cztery ekipy z eliminacji, więc w sumie na tym etapie rywalizacji powalczy 12 klubów podzielonych na cztery grupy. Zwycięzcy grup awansują do półfinału, natomiast te z drugich miejsc zagrają w Pucharze ETTU (w 2018 roku zdobył go Dekorglass).

- W poprzednich latach w fazie grupowej walczyło nie 12, a 16 zespołów - przypomina Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Z każdej grupy do ćwierćfinałów awansowały wówczas po dwa kluby, ale teraz - po zmniejszeniu liczby uczestników - awansują tylko zwycięzcy grup, ale za to od razu do półfinałów. Zmiana ta jest efektem wyeliminowania klubów rosyjskich, co stało się po ataku na Ukrainę - dodaje prezes Chojnowski.

Na wyeliminowaniu klubów z kraju putina skorzystał dzisiejszy rywal działdowian, bowiem ściągnął do Niemiec zawodników, którzy do tej pory reprezentowali rosyjski Gazprom Orenburg.

- Znalazł się sponsor, który przejął całą tę drużynę, dzięki czemu w Ulm powstał bardzo silny klub, bowiem w jego składzie jest obecnie aż czterech graczy z czołowej dziesiątki światowego rankingu - przypomina prezes Dekorglassu.

Klub z Ulm powstał raptem trzy lata temu, więc nie liczył się jeszcze w rankingu, dlatego musiał grać w eliminacjach, co jednak z takim składem nie było żadnym problemem. - No i teraz trafili na nas - trochę z żalem w głosie przyznaje Ferdynand Chojnowski. - W Niemczech przegraliśmy 1:3. Jestem pewien, że rewanż też będzie ciekawy, a kibice zobaczą tenis stołowy na najwyższym poziomie, nie ukrywam jednak, że o zwycięstwo będzie bardzo trudno.

Żeby zająć pierwsze miejsce w grupie Dekorglass musi wygrać 3:0 lub 3:1, ale w tym drugim przypadku o awansie zadecydują małe punkty. Natomiast każdy inny wynik promuje rywali.

Szanse jednak, choć niewielkie, są, bo przecież podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Houston Jakub Dyjas pokonał Japończyka Tomokazu Harimoto, a w pierwszym meczu z Ulm Japończyk Kaii Konishi wygrał z Niemcem Dimitrijem Owczarowem.

Warto zauważyć, że w niemieckim zespole gra m.in. Szwed Truls Moregardh, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Dekorglassu. Odszedł do rosji, gdzie zaproponowano mu kilkukrotnie większe pieniądze, a po wykluczeniu rosyjskiego klubu przeniósł się do Niemiec.

Skład Dekorglassu na dzisiejszy mecz: Jonathan Groth (52. miejsce w rankingu), Jakub Dyjas (84), Kaii Konishi, Patryk Lewandowski.

W jakim składzie zagrają natomiast goście? Zgodnie z regulaminem w składzie meczowym może być tylko jeden Azjata, więc oprócz Owczarowa, Moregardha w Działdowie zagra jedynie Japończyk Harimoto, czyli Tajwańczyk Yun-Ju został w domu. - Goście podchodzą do tego meczu bardzo poważnie, więc w niemieckiej ekipie będzie m.in. główny sponsor klubu - dodaje na koniec prezes Chojnowski.

ARTUR DRYHYNYCZ

TTC Neu-Ulm

* Tomokazu Harimoto (2. miejsce w światowym rankingu): 19 lat, urodził się w chińskiej rodzinie, ale od 2014 roku ma japoński paszport i gra dla tej reprezentacji. Jako 13-latek został mistrzem świata juniorów (U-19) i to był początek jego wielkich sukcesów. W wieku 15 lat wygrał prestiżowy turniej seniorski ITTF World Tour Grand Finals. W tym samym 2018 roku wywalczył srebro w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. W 2021 roku został wicemistrzem świata seniorów w mikście, a w dorobku ma też brązowe medale w turniejach drużynowych MŚ oraz igrzysk olimpijskich.

* Truls Moregardh (5. miejsce): rok temu, w czasach gry w Dekorglassie, w wieku 19 lat został indywidualnym wicemistrzem świata. Od razu zaczęto porównywać go do słynnych rodaków Jana-Ove Waldnera i Joergena Perssona. Wcześniej Szwed zdobył wiele medali MŚ, ME juniorów i kadetów.

* Lin Yun-Ju (8. miejsce): 21-letni Tajwańczyk, kolejny wielki talent. W 2019 roku zdobył brąz Pucharu Świata. Rok temu trzecie miejsca zajął także w igrzyskach olimpijskich w Tokio i mistrzostwach świata – w grze mieszanej. Poza tym w singlu w Tokio był czwarty, bo mecz o brąz przegrał z... Owczarowem.

* Dimitrij Owczarow (9. miejsce): Niemiec, który urodził się w Kijowie, a jego ojciec grał w polskiej lidze. Jego największe sukcesy to dwa brązowe medale olimpijskie w singlu (2012, 2021) oraz złoto (2013, 2015) i srebro (2021) ME w singlu. Poza tym w 2017 roku wygrał Puchar Świata.