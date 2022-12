Domowa porażka Rosia

* Roś Pisz – Żubry Białystok 79:88 (18:20, 22:22, 11:28, 16:17)

ROŚ: Bessman 14, Bondarenko 14 (2x3), Stanisławajtys 11 (1x3), Lackowski 2, Zapert 2 oraz Świtaj 12 (2x3), Kazimierczuk 8, Turski 4 (1x3), Zajkowski 2, Pellowski, Rogalski, Moroz

Od stycznia Roś wygrał w Piszu osiem razy z rzędu, jednak 13. kolejka okazała się pechowa, bowiem po raz pierwszy w tym sezonie przegrał we własnej hali. Niestety, tym razem gospodarzom od początku szło jak po grudzie, mimo wsparcia kibiców, którzy stęsknieni - po czterech meczach wyjazdowych - od początku ruszyli z głośnym dopingiem. Widać było, że podopieczni Romana Skrzecza są w słabszej dyspozycji. „Jeziorowcom” z trudem przychodziło zdobywanie punktów, a rywale szybko znaleźli sposób na rozbijanie ich obrony, opierając swoją grę na doświadczonym Arkadiuszu Zabielskim, który zdobył aż 28 punktów. Mimo to Roś do przerwy utrzymywał kontakt z Żubrami. Na początku trzeciej kwarty miejscowi zdołali nawet doprowadzić do remisu 42:42, ale nie udało im się przejąć inicjatywy. Było to raczej ostrzeżenie, które goście Podlasia potraktowali bardzo poważnie i jeszcze podwyższyli tempo, wygrywając tę część meczu aż 28:11. – Popełniliśmy dużo błędów, ale czasami potrzebny jest taki szybki prysznic – mówi Jakub Pellowski z Rosia. – Mamy zaraz następny mecz, więc nie ma sensu trzymać tego w głowie. Trener wie najlepiej, co mamy robić i na pewno będziemy walczyli o zwycięstwo.

W meczu Żubrami poniżej oczekiwań zagrało kilku zawodników Rosia. Swój solidny poziom zachował Ukrainiec Pavlo Bondarenko, który zdobył 14 punktów i dołożył 10 zbiórek, choć w starciu z zespołem z Białegostoku przewaga warunków fizycznych była po stronie gości.

* Inne wyniki 13. kolejki: Sokół Ostrów Mazowiecka – Probasket Mińsk Maz. 69:57, Znicz Pruszków – Trójka Żyrardów 81:69, Tur Bielsk Podlaski – Lublinianka Lublin 93:66, Ochota Warszawa – Isetia Warszawa 70:74, Legia Warszawa – Legion Legionowo 93:100, Kolejarz Radom – Energa Warszawa 94:103. Pauzował: AZS UJK Kielce.

* 14. kolejka: sobota: Isetia – Legia (15.30), Roś – Legion (17), Probasket – Kielce, Trójka – Tur (oba 18), Energa – Znicz (19); niedziela: Lublinianka – Ochota (16), Sokół – Kolejarz (19).