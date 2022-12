Kupony, że palce lizać!

Kupony powoli spływają do redakcji, a my w trochę szybszym tempie je zliczamy. Przypominamy, że pierwsze miejsce na kuponie to 10 punktów, a każde kolejne oznacza punkt mniej. Na Wasze kupony czekamy do końca stycznia, po czym 20 kandydatów z największą liczbą punktów przejdzie do drugiej rundy głosowania, w której utworzą nową, ale już krótszą listę, z czołową dwudziestką z głosowania sms-owego. I z tej krótszej listy swoją dwudziestkę wybierze Kapituła, a my wtedy podsumujemy wyniki tych trzech głosowań, dzięki czemu poznamy nazwiska dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa 2022 roku. O przebiegu głosowania kuponowego tradycyjnie pary z ust nie puścimy, może poza tym, że w pierwszej partii kuponów znaleźliśmy kilku sympatyków pewnego utalentowanego olsztyńskiego tenisisty. Na wszystkich kuponach nadesłanych z Olsztyna i Dobrego Miasta na pierwszym miejscu jest Olaf, ale pozostałe nazwiska też są takie, że tylko palce lizać!

Bardzo się cieszymy i czekamy na kolejne grube koperty z kuponami - im ich więcej w jednej przesyłce, tym lepiej i... taniej.

Teraz kilka zdań o głosowaniu sms-owym, które żadną tajemnicą nie jest, bo na stronie gazetaolsztynska.pl jest lista kandydatów oraz aktualne wyniki głosowania. Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono).

Dla tych, którzy nie znają się na tych wszystkich internetach, publikujemy czołówkę głosowania sms-owego:

1. Bartłomiej Maciej Grabowski (sporty motorowe, Automobilklub Warmiński) go.nsw.16

2. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.nsw.32

3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.6

4. Grzegorz Kozłowski (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) go.nsw.68

5. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) go.nsw.30

6. Filip Tokarz (piłka ręczna, BSMS Bartoszyce) go.nsw.61



A oto czołówki innych konkursów sms-owych:

* Biegacz Roku: 1. Agnieszka Tyborowska (Urwis Biega, Olsztyn) go.br.33 ; 2. Janusz Kosowski (Amatorski Klub Maratończyka Olsztyn) go.br.37 ; 3. Adrian Przybyła (Run Goku Team, Iława) go.br.24

* Piłkarz Roku: 1. Radosław Pryszczepko (Victoria Bartoszyce) go.plr.37 ; 2. Grzegorz Perlejewski (KS Wojciechy) go.plr.35 ; 3. Kamil Szkoda (Cresovia Górowo Iławeckie) go.plr.45 ; 4. Karol Snopkowski (Łyna Sępopol) go.plr.43

* Poza tym w głosowaniu na Klub Roku prowadzi Jedynka Kodo Morąg ( go.klr.52 ), a Sportowym Wydarzeniem Roku jak na razie jest Cykl biegowy City Trail z Nationale-Nederlanden w Olsztynie ( go.swr.11 ).