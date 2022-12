Motoklub Olsztyn podsumował bardzo dobry sezon

Motoklub jest stowarzyszeniem szeroko otwartym na dyscypliny motorowe. Swój kąt tradycyjnie znajdują w nim motocrossowcy, zawodnicy startujący w Supermoto, Cross Country czy Enduro, a także prężnie rozwijających się dyscyplin związanych z motocyklami Pit Bike. W Motoklubie swoje miejsce znaleźli zawodnicy sekcji Olsztyn Racing specjalizujący się w wyścigach na torach asfaltowych. Pit Biki mają też swoją odmianę off-roadową i motocrossową, które dynamicznie się rozwija wraz z rozwojem dziecięcej szkółki motocrossowej.

Obecnie w olsztyńskim klubie trenuje blisko 70 zawodników. Największą część tej grupy stanowią dzieci ze szkółki motocrossu - co tydzień w jej zajęciach bierze udział blisko trzydziestu najmłodszych jazdy na dwóch kołach.

Klub na zakończeniu sezonu nagrodził swoich medalistów. Wicemistrzami Polski zostali: Marcin Woźniak (QUAD motocross, klasa Masters), Daniel Terka (PitBike SM, klasa Masters). Dodatkowo Daniel zajął trzecie miejsce w Pucharze Polski PitBike. Natomiast drugim wicemistrzem Polski został Miłosz Kurkul (PitBike SM, klasa SuperPit), który był także trzeci w Pucharze Polski.

Z kolei Puchar Polski oraz pierwsze miejsce to osiągnięcie Eliasza Dawidsona, który rywalizował w PitBike Off-road w klasie Pit 150. Poza tym trzecie miejsce w Pucharze Polski zajęli: Aleksander Gralewicz (PitBike SM, klasa Stock 150 Junior) i Krzysztof Łoś (Supermoto, klasa amator).

Kolejne tytuły stały się udziałem motocrossowców uczestniczących w Mistrzostwach Strefy Północnej i Warmińsko Mazurskich Mistrzostwach Okręgu. Wyróżnienia otrzymali wszyscy reprezentujący olsztyński klub zawodnicy startujący w zawodach oraz 50 uczniów szkółki.

Poza tytułami w cyklach centralnych - mistrzostwa Polski i Puchar Polski - kolejnym powodem do radości było zdobycie aż dziesięciu nowych licencji sportowych.

Gościem specjalnym gali był Marek Szkopek, jeden z najlepszych polskich motocyklistów wyścigowych – aktualny mistrz Polski w klasie SuperBike. Pan Marek szkoli olsztyńskich zawodników w dyscyplinach wyścigowych, za co odebrał podziękowanie od Motoklubu.

Specjalne podziękowania otrzymali też Michał Lachowicz, Bartosz Gralewicz oraz Eliasz Dawidson, którzy swoim zapałem i oddaniem rozpędzają działania olsztyńskiego klubu.

Plany na nadchodzący 2023 rok? Oczywiście dalsze podnoszenie umiejętności zawodników, zdobycie kolejnych licencji sportowych, a miejsca na podium i kolejne trofea to tylko kwestia czasu.

Niestety, w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu, a konkretnie chodzi o bazę treningową, która spędza sen z powiek członków zarządu Motoklubu, bowiem władze Olsztyna rozpoczęły proces sprzedaży obiektu sportowego przy ulicy Lubelskiej. Jeśli do transakcji dojdzie, wtedy motocrossowcy stracą tor, na którym od dawna trenują i na którym przed laty organizowano wiele ważnych imprez międzynarodowych.

