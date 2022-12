Nieoczekiwana zmiana formy

* KKS Agapit Olsztyn - GTK Gdynia 66:105 (21:21, 13:28, 23:22, 9:34)

KKS: Gzinka 2, Wawrzyniak 19, Daliga 14, Giżyńska 3, Mońko 24, Dyjak, Przeradzka 2, Maciejczyk, Malinowska, Mazuro, Szarpak 2

W pierwszej kwarcie olsztynianki zdołały odrobić pięciopunktową stratę (12:17), ale w drugiej kwarcie nastąpił koszykarski dramat podopiecznych trenera Tomasza Sztąberskiego, bo po niespełna trzech minutach Gdynia wygrywała 35:23! Przed przerwą rywali jeszcze kilka punktów dorzuciły, w efekcie po pierwszej połowie prowadziły 49:34. Oczywiście nie takie straty już odrabiano, ale KKS był na to zbyt słaby. Co prawda minimalnie by lepszy w trzeciej kwarcie, za to w czwartej rywalki wystąpiły w roli surowych nauczycielek. Dość powiedzieć, że przez siedem minut rzuciły 20, a straciły tylko dwa punkty...



* Inne wyniki 11. kolejki: Basket 25 Bydgoszcz - AZS Uniwersytet Gdański 61:68, SMS PZKosz Łomianki - ŁKS KK Łódź 55:49, AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk - MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 68:79, Mon-Pol Płock - AZS Uniwersytet Warszawski 55:51, Grot F&F Automatyka Pabianice - Huragan Wołomin 79:56.