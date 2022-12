Końca fatalnej serii nie widać...

* Orlen Upstream SRS Przemyśl - Warmia Energa Olsztyn 28:26 (11:11)

WARMIA: Makowski, Kaczmarczyk - Mucha, Reichel 1, Stępień, Safiejko 1, Laskowski 7, Kohrs 5, Szniter, Pawelec 1, Konkel, Sikorski, Zamełka 1, Skiba 1, Malewski 9

Przed wyjazdem do Przemyśla olsztynianie przegrali siedem razy z rzędu, więc w sobotę tę fatalną serię za wszelką cenę chcieli przerwać. Była na to szansa, bo gospodarze też spisują się słabo - przegrali pięć razy z rzędu i mieli tylko jeden punkt więcej od Warmii. Gdyby więc zespół z Olsztyna wygrał, wówczas w tabeli by awansował, przeskakując Przemyśl. Taki był plan, ale życie napisało inny scenariusz...

Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze, ale szybko do wyrównania doprowadził Marcin Laskowski. W pierwszej połowie olsztyński zespół ani razu nie wyszedł na prowadzenie, za to bardzo często doprowadzał do wyrównania. Gospodarze osiągali maksymalnie dwubramkowe prowadzenie, ale za każdym razem zespół Dariusza Molskiego wracał do gry. I tak pierwsza połowa zakończyła się sprawiedliwym remisem 11:11.

Po przerwie Warmia Energa zaczęła grać bardziej odważnie, co w 33. minucie przyniosło jej pierwsze prowadzenie 13:12 (rzut karny wykorzystał Marcin Malewski). Dziewięć minut później Warmia wygrywała jeszcze 18:17 (znowu do siatki trafił Malewski), lecz końcówka należała już do rywali. Co prawda w 55. minucie był remis 23:23 (rzut Laskowskiego), ale trzy kolejne bramki zdobył Przemyśl i tej straty goście już nie byli w stanie odrobić.

10 grudnia Warmia podejmie w Biskupcu Stal Gorzów.

* Inne wyniki 10. kolejki: Olimpia Piekary Śląskie - Nielba Wągrowiec 30:31 (17:18), KPR Legionowo - Śląsk Wrocław Handball 45:28 (24:15), Stal Mielec - Zagłębie Handball Team Sosnowiec 39:29 (21:14), Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - MKS Wieluń 26:26 (14:15), karne: 4:3, Budnex Stal Gorzów - Autoinwest Żukowo 25:29 (11:15), AZS-AWF Biała Podlaska - Padwa Zamość 24:23 (9:10)

PO 10 KOLEJKACH

1. Legionowo 29 344:241

2. Stal Mielec 26 299:260

3. AZS-AWF 24 302:267

4. Śląsk 17 305:303

5. Wieluń 16 277:283

6. Żukowo 15 289:295

7. Stal 14 255:246

8. Olimpia 13 284:280

9. Zagłębie 11 285:317

10. Nielba 11 265:308

11. Przemyśl 10 286:310

12. Padwa 9 231:255

13. Anilana 9 258:290

14. Warmia 6 264:289

>>> 9. kolejka II ligi: Jedynka KODO Morąg - Handball Czersk 34:22 (18:10), SMS ZPRP II Kwidzyn - Szczypiorniak II Olsztyn 50:22 (26:9), Pogoń Handball Szczecin - MTS Kwidzyn 26:26 (13:12), karne 2:3, AZS Fahrenheit Gdańsk - AZS UKW Bydgoszcz 23:34 (11:18), BSMS Bartoszyce - Sambor Latocha Agropom Tczew 25:27 (11:11), Wybrzeże Gdańsk - Czarni Olecko 56:34 (29:17).

II LIGA

1. AZS UKW 25 336:259

2. Sambor 24 318:240

3. Jedynka 23 295:232

4. SMS II 18 314:268

5. Pogoń 18 296:269

6. MTS 14 254:237

7. Wybrzeże 12 316:282

8. BSMS 10 239:249

9. Czersk 9 253:265

10. AZS Gdańsk 6 223:277

11. Czarni 3 242:361

12. Szczypiorniak II 0 212:359