Nadspodziewanie łatwa wygrana

* Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin 3:0 (24, 21, 16)

MVP: Taylor Averill.

Gospodarze dobrze weszli w mecz (11:6), ale w końcówce dali się dogonić (21:21), po czym rywale mieli dwie piłki setowe, prowadząc 24:22. Jednak cztery kolejne punkty zdobyli olsztynianie! Niestety, w drużynie z Olsztyna bardzo słabo prezentował się Butryn, więc ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie Bartłomiej Lipiński i Taylor Averill.

W drugim secie olsztynianom znowu udało się dość szybko odskoczyć na kilka punktów. I choć od stanu 13:9 Cuprum zaczęło odrabianie strat, to tym razem udało się uniknąć nerwowej końcówki.

z kolei trzecia partia to już absolutna dominacja drużyny Javiera Webera (7:4, 12:8, 16:9, 20:14).

Czasem można się spotkać z opinią, że "w tej lidze każdy może wygrać z każdym", co jednak jeszcze niedawno budziło spore wątpliwości. Jednak ostatnio coś jest na rzeczy, skoro Jastrzębie gładko ogrywa Indykpol AZS, po czym niespodziewanie przegrywa z Cuprum, które z kolei nie ma nic do powiedzenia w meczu z Indykpolem AZS.

* Inne mecze 13. kolejki: Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:2 (-20, 20, -17, 25, 11), Projekt Warszawa - BBTS Bielsko–Biała 3:0 (20, 16, 15), Asseco Resovia Rzeszów - Stal Nysa 3:0 (22, 18, 14), Ślepsk Suwałki - LUK Lublin 2:3 (22, -23, -17, 20, -10); niedziela: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cerrad Czarni Radom (14.45), Barkom Lwów - Aluron Warta Zawiercie (17.30); poniedziałek: Trefl Gdańsk - GKS Katowice (17.30).