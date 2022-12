1/8 finału: Holandia - USA 3:1

* Holandia - USA 3:1 (2:0).

1:0 - Memphis Depay (10), 2:0 - Daley Blind (45+1), 2:1 - Haji Wright (76), 3:1 - Denzel Dumfries (81).

Od razu po pierwszym gwizdku z animuszem ruszyli Amerykanie, ale dobrą okazję zmarnował Christian Pulisic. Holendrzy przetrwali napór rywala i w 10. minucie wyprowadzili zabójczą kontrę. Dumfries posłał płaskie dośrodkowanie w okolice jedenastego metra przed bramką USA, a nabiegający Memphis Depay skierował piłkę do siatki.

Później na długo tempo meczu siadło. Holendrzy go nie forsowali, a Amerykanie nie bardzo mieli pomysł jak przedrzeć się przez dobrze zorganizowaną obronę. W końcówce pierwszej połowy próbowali szczęścia indywidualnymi akcjami, ale znów nadziali się na kontrę.

Druga bramka dla Holandii wyglądała bardzo podobnie do pierwszej. Dumfries posłał takie samo dośrodkowanie, a tym razem do piłki dopadł Daley Blind. 32-latek podbiegł do ławki rezerwowych świętować trafienie ze swoim ojcem Dannym Blindem, byłym piłkarzem, a obecnie członkiem sztabu szkoleniowego.

W drugiej połowie Amerykanie nadal starali się odwrócić losy meczu, jednak wciąż nie potrafili stworzyć groźnej sytuacji. Pomocną dłoń wyciągnął do nich Depay. Po jego błędzie w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Haji Wright, ale ostatecznie piłkę po jego strzale z linii wybił Dumfries.

Chwilę później Wright zrehabilitował się. Pulisic posłał płaskie dośrodkowanie, a Wright intuicyjnie piętą trącił piłkę, która dostała niespodziewanej przez obrońców i bramkarza paraboli lotu i wpadła do bramki.

Amerykanie jeszcze energiczniej zaatakowali w poszukiwaniu wyrównującego gola i znów zostali skontrowani. Tym razem dośrodkował Blind, a celnym strzałem swój świetny występ podsumował Dumfries.

Holandia może się pochwalić mianem niepokonanej w 19 kolejnych konfrontacjach. Ostatniej porażki doznała w 1/8 finału ubiegłorocznego Euro, gdy przegrała z Czechami 0:2.

W ćwierćfinale "Pomarańczowi" zmierzą się ze zwycięzcą meczu Argentyna - Australia, który rozpocznie się o godzinie 20 czasu polskiego. (PAP)