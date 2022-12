Daleka podróż do Przemyśla

Kolejne spotkanie z tych za 6 punktów. A to za sprawą miejsc, jakie zajmują oba zespoły. Sobotni gospodarze, z serią pięciu przegranych z rzędu i siedmioma punktami zajmują 12. miejsce w rozgrywkach. Olsztynianie, z serią sześciu przegranych zamykają tabelę Ligi Centralnej. Dla obu ekip ten sezon nie przebiega według planu. Warmiacy wciąż nie mogą powrócić do formy, którą prezentowali na początku sezonu, gdy dwukrotnie pokonywali ligowych rywali: GKS Żukowo (obecnie 8. miejsce) i MKS Wieluń (obecnie 5. miejsce).

Co się stało z ekipą Dariusza Molskiego? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć. Na tle przeciwników Malewski i spółka wypadają słabiej fizycznie. Dlatego działacze postanowili o pozyskaniu specjalisty od defensywy ze świetnymi warunkami fizycznymi, Damiana Pawelca. W meczu z Anilaną Łódź nie dało to jeszcze efektu, ale trudno było też wkomponować do składu w przeciągu kilku godzin nowego zawodnika. Zawodnicy z Olsztyna grają nierówno w ataku. W meczu pucharowym przeciwko Wybrzeżu Gdańsk miło patrzyło się na repertuar ofensywnych zagrań, tymczasem w ligowej potyczce często podopieczni Molskiego walili głową w mur. Jak podkreśla szkoleniowiec, wybór sytuacji rzutowych i skuteczność pozostawiają wiele do życzenia i nad tym cały czas pracuje cały zespół. Nie da się też ukryć, że na tą chwilę niektórzy zawodnicy grają poniżej oczekiwań.

Jedno jest pewne. Warmiacy potrzebują przełamania jak ryba wody. Ligowe punkty to jedno, ale równie ważne jest psychiczne odblokowanie się i wiara w zwycięstwo. Ambicji i woli walki nie można im odmówić. Musi się to przełożyć na pewność siebie w końcówkach meczów. Podobnie jak w poprzednim sezonie, spotkania rozstrzygają się w ostatnim kwadransie i nad tym elementem pracują trener i zawodnicy. W Przemyślu olsztynianie muszą stanąć na wysokości zadania, aby nie stracić kontaktu punktowego z rywalami znajdującymi się wyżej w tabeli. Impulsem do tego może być rozmowa z działaczami, którzy zdopingowali zespół do lepszej gry. Trudny przeciwnik, ale na pewno w zasięgu Warmii Energa Olsztyn.