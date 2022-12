Grupa H: Korea Płd. - Portugalia 2:1

PIŁKA NOŻNA\\\ Piłkarze Korei Południowej pokonali Portugalię 2:1, co przy wygranej Urugwaju z Ghaną tylko 2:0 dało im awans do 1/8 finału. To kolejna sensacja na mundialu w Katarze. Mimo przegranej Portugalczycy zakończyli rywalizację w grupie H na pierwszym miejscu i w fazie pucharowej zagrają prawdopodobnie ze Szwajcarią lub Serbią.