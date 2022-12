Grupa F: Chorwacja - Belgia 0:0

PIŁKA NOŻNA\\\ Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Belgią w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata i z drugiego miejsca w grupie F awansowała do 1/8 finału. A Belgowie jadą do domu!

* Chorwacja - Belgia 0:0





Po dwóch meczach w lepszej sytuacji była Chorwacja, która zgromadziła 4 pkt po zwycięstwie nad Kanadą 4:1 i bezbramkowym remisie z Marokiem. Natomiast Belgia miała 3 pkt i zajmowała trzecie miejsce po porażce z Marokiem 0:2 i wygranej z Kanadą 1:0.

"Czerwone Diabły" są wiceliderami rankingu FIFA, ale podczas turnieju w Katarze spisywali się poniżej oczekiwań. Nawet ich zwycięstwo z Kanadą było bardzo szczęśliwe. Po meczu z Marokiem mieli nóż na gardle i musieli pokonać Chorwatów. Belgowie cztery lata temu zdobyli brązowy medal mistrzostw świata, gdy pokonali Anglię 2:0 w meczu o trzecie miejsce.

Z kolei Chorwaci podczas mundialu w Rosji dotarli do finału, w którym ulegli Francuzom 2:4. Piłkarze Zlatko Dalicia po bezbarwnym pierwszym meczu z Marokiem rozegrali doskonałe spotkanie z Kanadą, co wskazywało na to, że rosną w siłę wraz z upływem turnieju.

Już w 10 sekundzie spotkania Chorwacja - Belgia Ivan Perisic oddał groźny strzał z dystansu, ale piłka przeleciała kilka centymetrów od prawego słupka. 10 minut później Yannick Carrasco zamknął dośrodkowanie, lecz chorwaccy obrońcy zablokowali jego strzał z bliskiej odległości.

Po chwili Belgowie wyprowadzili kontratak. Kevin de Bruyne posłał prostopadłe podanie do Driesa Mertensa, który jednak przestrzelił ponad poprzeczką.

W 15. min sędzia Anthony Taylor odgwizdał faul, po tym jak Carrasco zahaczył jednego z Chorwatów. Do piłki podszedł Luka Modric. Arbiter jednak anulował swoją decyzję po obejrzeniu powtórki, gdyż Dejan Lovren przed popełnieniem faulu był na spalonym.

Później spotkanie nie obfitowało w dużą liczbę sytuacji bramkowych. Większość strzałów blokowano lub były niecelne. W 45. min Borna Sosa spróbował szczęścia z dystansu, ale piłka przeleciała wysoko nad bramką. W doliczonym czasie były gracz Legii Warszawa Josip Juranovic niecelnie strzelił z pierwszej piłki.

Do przerwy było 0:0. Taki wynik premiował Chorwatów i eliminował Belgów. Żadna z drużyn nie oddała w pierwszej połowie celnego strzału. Na drugą trener Roberto Martinez posłał do boju Romelu Lukaku, który zajął miejsce Martensa. Już w 48. min uderzył głową z bliska, ale Dominik Livakovic złapał piłkę.

Chorwaci odpowiedzieli uderzeniem Mateo Kovacica w okienko, ale Thibaut Courtois znakomicie obronił. Później belgijski bramkarz musiał też interweniować po próbach Brozovica i Modrica.

W 60. min de Bruyne podał do wbiegającego w pola karne Carrasco, który jednak został zablokowany. Piłka trafiła do Lukaku, który trafił w słupek. Po chwili belgjski napastnik główkował ponad bramką po dośrodkowaniu de Bruyne, lecz wcześniej piłka wyszła za linię końcową. Następnie Modric przyjął piłkę w polu karnym i uderzył w prawą stronę bramki, lecz Courtois był czujny.

W 87. min po strzale Thomasa Meuniera piłka zmierzała w światło chorwackiej bramki, lecz Lukaku zmienił tor jej lotu i wyszła za linię końcową. Ten sam napastnik zmarnował kolejną szansę trzy minuty później, gdy Thorgan Hazard dośrodkował piłkę, która odbiła się od klatki piersiowej Lukaku i wylądowała w rękach Livakovica.

Druga połowa była ciekawsza od pierwszej części meczu, lecz ani Belgowie, ani Chorwaci nie zdołali strzelić gola.

Rywalizację w grupie F wygrało Maroko, które w trzeciej kolejce pokonało Kanadę 2:1 i wywalczyło siedem punktów. Chorwaci zajęli drugie miejsce z dorobkiem pięciu. Z grupy nie wyszli Belgowie (4 pkt) i Kanadyjczycy, którzy przegrali trzy mecze.

Chorwacja w 1/8 finału zagra ze zwycięzcą grupy E. Może być to Hiszpania, Japonia, Kostaryka lub Niemcy. Ci ostatni mają jednak tylko matematyczne szanse na wygranie grupy E, gdyż po dwóch meczach tracą do prowadzącej Hiszpanii trzy punkty, która ma bilans bramkowy 8:1. (PAP)

GRUPA F

1. Maroko 7 4:1

2. Chorwacja 5 4:1

--------------------------

3. Belgia 4 1:2

4. Kanada 0 2:7