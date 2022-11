Przegrali, ale awansowali

* Polska - Argentyna 0:2 (0:0)

0:1 - Alexis Mac Allister (46), 0:2- Julian Alvarez (67)

* Arabia Saudyjska - Meksyk 1:2 (0:0)

0:1 - Henry Martin (47), 0:2 - Luis Chavez (52-wolny), 1:2 - Salem Al-Dawsari (90+5)

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Argentyną 0:2, ale awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Jej kolejnym rywalem będzie Francja. Biało-czerwonym pomógł wynik rozgrywanego jednocześnie spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską - 2:1.

Polska przegrała po golach Alexisa Mac Allistera (46.) i Juliana Alvareza (67.). Podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza zakończyli rywalizację w grupie C na drugim miejscu z czterema punktami i bilansem bramek 2:2. Argentyna ma sześć oczek i w 1/8 finału spotka się z Australią.

Meksyk, z którym Polska zremisowała 0:0 w swoim pierwszym meczu mundialu w Katarze, również ma cztery punkty, ale minimalnie gorszy bilans goli - 2:3. Arabia Saudyjska zgromadziła trzy punkty.

Bohaterem polskiej reprezentacji znowu był Wojciech Szczęsny, który w pierwszej połowie obronił rzut karny wykonany przez Leo Messiego. Tylko sędzia wie, dlaczego podyktował jedenastkę...

Niestety, Polacy znowu zagrali piach, Zieliński był niewidoczny, a o jego obecności świadczyła tylko przedmeczowa plansza ze składami. Lewandowski w sumie był przy piłce jakieś 35 sekund, bo Polacy zagrali bez stylu, bez planu na grę ofensywną, a jedynie z nadzieją, że Meksykanie ich nie wyprzedzą. Tak tez się stało, biało-czerwoni awansowali do 1/8 finału, ale powodów do entuzjazmu nie ma. - Argentyna to nie nasza półka - po ostatnim gwizdku sędziego przyznał Wojciech Szczęsny, bez wątpienia najlepszy zawodnik polskiej reprezentacji w fazie grupowej.

GRUPA C

1. Argentyna 6 5:2

2. Polska 4 2:2

-------------------------

3. Meksyk 4 2:3

4. Arabia Saudyjska 3 3:5