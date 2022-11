Hindus: kibic Lewandowskiego i... Stomilu

Film błyskawicznie stał się hitem internetu, więc Lewandowski zaprosił pomysłowego kibica do siedziby polskiej reprezentacji, gdzie ofiarował mu swoją koszulkę. Na tym nie koniec, bo w poniedziałek na instagramowym profilu Stomilu pojawił się film, w którym hinduski kibic olsztyńskiemu klubowi życzy awansu! „Cześć fani Stomilu Olsztyn! Jestem Samad, ten od zamiany koszulek. Życzę wam bardzo dużo szczęścia i mam nadzieję, że wywalczycie awans. Naprzód i do boju”!

Czyżby Duma Warmii nawet w Indiach miała wiernych kibiców? Istnieje taka, choć niewielka, możliwość, jednak tym razem był to efekt działań Michała Żukowskiego, większościowego udziałowca Stomilu, który przebywa w Katarze jako jeden z działaczy PZPN i mieszka w tym samym hotelu, co polska reprezentacja (rozmowa z Michałem Żukowskim w czwartkowej „Gazecie Olsztyńskiej”). - Jestem w stałym kontakcie z tym chłopakiem - wyjaśnia większościowy udziałowiec Stomilu. - Samad pochodzi z New Delhi, gdzie prowadzi treningi piłkarskie z dzieciakami. Przez cztery lata zbierał kasę, by przyjechać na Mundial do Kataru, a dzięki żartowi z koszulkami został zauważony na całym świecie i teraz ma swoje pięć minut. Sympatyczny człowiek z bardzo dobrym językiem angielskim, więc jest spora szansa na to, że nasz sponsor, firma HR Motives, opłaci mu lot oraz załatwi wszelkie sprawy wizowe i ściągnie go do Polski, być może nawet do Olsztyna - kończy Żukowski.