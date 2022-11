Wieści spod kosza

Nadal niepokonane są Wilki, które na koncie mają trzy zwycięstwa i zaległe spotkanie w Chojnicach. Tym razem ełcki zespół na własnym parkiecie pokonał 89:85 Politechnikę Gdańską.

- Trwa nasza bardzo dobra passa - powiedział Bartosz Lewandowski, trener Wilków. - Staramy się cały czas trzymać odpowiedni poziom. Było to bardzo wyrównane spotkanie, bo Politechnika zawiesiła nam wysoko poprzeczkę, ale mieliśmy znaczącą przewagę pod koszem, którą skrzętnie wykorzystywaliśmy. Naszą największa siłą jest to, że tworzymy grupę kolegów i przyjaciół. To jest najważniejsza cecha naszego zespołu. Wspieramy się nawzajem, motywujemy i to nas napędza - dodaje szkoleniowiec Wilków, przyznając jednocześnie, że jest zaskoczony tak dobrym początkiem sezonu. - Cieszymy się z tych wyników, ale twardo stąpamy po ziemi. Sezon jest bardzo długi, a my mamy zimne głowy, bo znamy swój potencjał, ale też znamy potencjał rywali. W każdym sezonie przystępujemy z myślą awansu do barażów o II ligę.

Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się Basketball Elbląg, który nie miał problemów z pokonaniem Kolejarza w Chojnicach.

* Wyniki: Wilki Ełk - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 89:85, Kolejarz Chojnice - Basketball Elbląg 61:95, AZS UWM Olsztyn - Basket Kwidzyn 90:74, Trójeczka Olsztyn - Orka Iława (1 grudnia).

III LIGA

1. Elbląg 7 330:257

2. Wilki* 6 256:235

3. Politechnika 6 313:309

4. AZS UWM 6 328:331

5. Trójeczka** 4 165:125

6. Basket 4 237:216

7. Orka* 3 172:243

8. Chojnice* 3 179:264

* mecz mniej ** 2 mecze mniej



>>> W związku z Europejskim Tygodniem Koszykówki, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie organizuje XVI Regionalny Turniej Koszykówki. Impreza, w której weźmie udział ponad 60 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z naszego województwa, odbędzie się 1 grudnia w OSW przy ulicy Bydgoskiej. Początek o godz. 10.