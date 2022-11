Słaby, słabszy, Warmia...

* Warmia Energa Olsztyn - Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 25:27 (12:14)

WARMIA: Makowski, Kaczmarczyk - Pawelec 1, Mucha, Reichel 4, Stępień, Safiejko, Laskowski 2, Szniter, Konkel 2, Sikorski 6, Zamełka 1, Skiba 2, Malewski 4

Olsztyński zespół podejmował Anilanę, która do soboty była „czerwoną latarnią” rozgrywek. Niestety, Warmia doznała siódmej porażki i spadła na ostatnie miejsce w tabeli. Wynik jest sporą niespodzianką, bowiem przed pierwszym gwizdkiem sędziego na oficjalnej stronie można było przeczytać „Ten mecz musimy wygrać”. Rzeczywiście dzięki zwycięstwu olsztyńska drużyna odskoczyłaby ligowym dołom, a poza tym poprawiłaby sobie humor po pięciu porażkach z rzędu. Cóż, na zapowiedziach się skończyło...

- Nie zagraliśmy dobrego spotkania - powiedział trener Dariusz Molski. - Nie udało się kontynuować dobrego grania z dwóch ostatnich meczów (też przegranych - red.). Zagraliśmy słabo w defensywie, bardzo słabo w ataku. Bardzo dobrych momentów w naszej grze jest zbyt mało, szczególnie na tak waleczny i wybiegany zespół jak ten z Łodzi. Inne drużyny punkty zdobywają, a my, niestety, nie. Musimy się jeszcze mocniej wziąć do roboty, bo nasze przebłyski są incydentalne. Nie ma powtarzalności w naszej grze. Musimy coś zrobić, żeby w końcu zdobywać punkty.

* Inne wyniki 9. kolejki: AZS-AWF Biała Podlaska - Olimpia MEDEX Piekary Śląskie25:24 (12:13), Padwa Zamość - Budnex Stal Gorzów 21:18 (10:7), Autoinwest Żukowo - ORLEN Upstream SRS Przemyśl 34:31 (14:14), MKS Wieluń - Handball Stal Mielec 25:30 (10:14), Zagłębie Handball Team Sosnowiec - KPR Legionowo 23:39 (11:15), Śląsk Wrocław Handball - Nielba Wągrowiec 30:30, karne 1:3 (13:14).