Lewandowski aż się rozpłakał

* Polska - Arabia Saudyjska 2:0 (1:0)

Słaby występ przeciwko Meksykowi spowodował, że polscy kibice z drżeniem serca czekali na mecz z Arabią Saudyjską, która po sensacyjnym ograniu Argentyny niespodziewanie była liderem grupy C.

No i rywale rzeczywiście dominowali na boisku (ponad 60 procent czasu byli w posiadaniu piłki i mieli ponad dwa razy więcej celnych podań), ale biało-czerwoni zagrali odważniej niż poprzednio. Duży wpływ na to miały zmiany w składzie, których dokonał Czesław Michniewicz: w drugiej linii od pierwszej minuty pojawili się Krystian Bielik i Przemysław Frankowski, a w ataku Robertowi Lewandowskiemu towarzyszył Arkadiusz Milik. Jednak w 39. min pierwszoplanową postacią polskiego zespołu stał się Piotr Zieliński, który zdobył bramkę po podaniu „Lewego”. I gdy wydawało się, że na przerwę Polacy zejdą z jednobramkowym prowadzeniem, brazylijski sędzia odgwizdał rzut karny po „faulu” Bielika. Była to tzw. jedenastka z kapelusza, i to dużego, bo decyzja arbitra była tak kuriozalna, że w normalnym kapeluszu by się nie zmieściła. Co ciekawe została podjęta po konsultacji z VAR-em, co stawia pod znakiem zapytania sens wykorzystywania tej technologii.

Piłkę na 11. metrze ustawił Firas Al-Buraikan, ale Szczęsny obronił jego strzał, po czym poradził sobie z jeszcze trudniejszą dobitką Mohammeda Al Breika! Tymi dwoma interwencjami Szczęsny, który w kadrze do tej pory niczym szczególnym się nie zapisał, zapewnił sobie miejsce w historii polskiego futbolu.

W drugiej połowie Zielińskiego, który, mimo zdobycia gola, na boisku znowu nie błyszczał, zastąpił Jakub Kamiński, no i wtedy rywalom kilka razy zrobiło się gorąco, bo najpierw Milik z główki trafił w poprzeczkę, potem Lewandowski obił słupek, a w 82. min „Lewy” wykorzystał błąd obrońcy, przejął piłkę i mierzonym strzałem nie dał bramkarzowi najmniejszych szans. Po chwili utonął w ramionach kolegów i... się rozpłakał. Widać było, jak przeżywał niepowodzenie z Meksykiem, kiedy to nie wykorzystał jedenastki. Kilka minut później kapitan polskiej reprezentacji mógł podwyższyć na 3:0, ale nie udała mu się próba przerzucenia piłki nad interweniującym bramkarzem.

W drugim sobotnim meczu grupy C Argentyna nie dała szans bezzębnemu Meksykowi, wygrywając 2:0. W efekcie wszystkie cztery reprezentacje nadal mają szansę na awans.

GRUPA C

1. Polska 4 2:0

2. Argentyna 3 3:2

3. Arabia S. 3 2:3

4. Meksyk 1 0:2

* 30 listopada, g. 20: Polska – Argentyna, Arabia Saudyjska – Meksyk

W najlepszej sytuacji są oczywiście Polacy, bo do szczęścia wystarczy im remis, ale nawet porażka nie przekreśla ich szans. Oto tabela po naszej porażce 0:2 z Argentyną i zwycięstwie 1:0 Meksyku z Arabią Saudyjską:

GRUPA C

1. Argentyna 6 5:2

2. Polska 4 2:2

-------------------------------

3. Meksyk 4 1:2

4. Arabia S. 3 2:4

Jeśli jednak my przegramy 0:2, a Meksyk w takim samym stosunku pokona Saudów, wtedy dwa zespoły będą miały taki sam bilans!

GRUPA C

1. Argentyna 6 5:2

2. Polska 4 2:2

Meksyk 4 2:2

4. Arabia S. 3 2:5

W takim przypadku o kolejności zdecyduje ranking fair play, wyliczany na podstawie liczby żółtych i czerwonych kartek. Obecnie Polska ma w nim minus cztery, a Meksyk - minus sześć punktów. Jeśli i to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, wtedy odbędzie się losowanie.

* Inne wyniki, grupa A: Katar – Ekwador 0:2, Senegal – Holandia 0:2, Katar – Senegal 1:3, Holandia – Ekwador 1:1; grupa B: Anglia – Iran 6:2, Stany Zjednoczone – Walia 1:1, Walia – Iran 0:2, Anglia – Stany Zjednoczone 0:0; grupa C: Argentyna – Arabia Saudyjska 1:2, Meksyk – Polska 0:0, Polska – Arabia Saudyjska 2:0, Argentyna – Meksyk 2:0; grupa D: Dania – Tunezja 0:0, Francja – Australia 4:1, Tunezja – Australia 0:1, Francja – Dania 2:1; grupa E: Niemcy – Japonia 1:2, Hiszpania – Kostaryka 7:0, Japonia – Kostaryka 0:1, Hiszpania – Niemcy 1:1; grupa F: Maroko – Chorwacja 0:0, Belgia – Kanada 1:0, Belgia – Maroko 0:2, Chorwacja – Kanada 4:1; grupa G: Szwajcaria – Kamerun 1:0, Brazylia – Serbia - 2:0; grupa H: Urugwaj – Korea Południowa 1:1, Portugalia – Ghana - 3:2.

dryh

GRUPA A

1. Ekwador 4 3:1

Holandia 4 3:1

3. Senegal 3 3:3

4. Katar 0 1:5

* 29 listopada, g. 16: Holandia – Katar, Ekwador – Senegal

GRUPA B

1. Anglia 4 6:2

2. Iran 3 4:6

3. USA 2 1:1

4. Walia 1 1:3

* 29 listopada, g. 20: Walia – Anglia, Iran – Stany Zjednoczone

GRUPA D

1. Francja 6 6:2

2. Australia 3 2:4

3. Dania 1 1:2

4. Tunezja 1 0:1

* 30 listopada, g. 16: Tunezja – Francja, Australia – Dania

GRUPA E

1. Hiszpania 4 8:1

2. Japonia 3 2:2

3. Kostaryka 3 1:7

4. Niemcy 1 2:3

* 1 grudnia, g. 20: Japonia – Hiszpania, Kostaryka – Niemcy



GRUPA F

1. Chorwacja 4 4:1

2. Maroko 4 2:0

3. Belgia 3 1:2

4. Kanada 0 1:5

* 28 listopada, g. 11: Kamerun – Serbia, g. 17: Brazylia – Szwajcaria

* 2 grudnia. g. 20: Kamerun – Brazylia, Serbia – Szwajcaria

GRUPA G

1. Brazylia 3 2:0

2. Szwajcaria 3 1:0

3. Kamerun 0 0:1

4. Serbia 0 0:2

* 28 listopada, g. 11: Kamerun – Serbia, g. 17: Brazylia – Szwajcaria

* 2 grudnia, g. 20: Kamerun – Brazylia, Serbia – Szwajcaria

GRUPA H

1. Portugalia 3 3:2

2. Korea Płd. 1 0:0

Urugwaj 1 0:0

4. Ghana 0 2:3

* 28 listopada, g. 14: Korea Południowa – Ghana, g. 20: Portugalia – Urugwaj

* 2 grudnia, g. 16: Korea Południowa – Portugalia, Ghana – Urugwaj