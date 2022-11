Adrian i Magdalena znowu najszybsi

Adrian Przybyła oraz Magdalena Trzeciak zwyciężyli również w październikowym biegu. Oczywiście na tym etapie rywalizacji jeszcze wiele może się zdarzyć, ale mając na koncie po dwie wygrane oboje są o krok od triumfu w klasyfikacji końcowej w sezonie 2022/23, w której liczą się trzy najlepsze wyniki.

- Warunki do biegania były dobre, tylko krótkie fragmenty były śliskie, więc nawet buty bez bieżnika, typowe asfaltowe, radziły sobie - stwierdziła Magdalena Trzeciak. - Biegam w CITY TRAIL od kilku lat, ale myślę, że ten fakt nie ma znaczącego wpływu na lepszy wynik na mecie, ani pewność siebie, jednak pozwala na dobry rozkład sił na trasie. Dzisiaj rywalki były w bardzo dobrej dyspozycji. Od trzeciego kilometra naciskały i aż do mety czułam, że nie jestem jedyną kobietą na trasie.

Przed biegiem głównym odbyły się zawody CITY TRAIL Junior na dystansach 200 m, 400 m, 600 m, 1 km, w których wzięło udział 172 młodych sportowców. Zawody dla dzieci i młodzieży są nieodłączną częścią biegów CITY TRAIL .

Sobotniemu biegowi towarzyszyła dodatkowa klasyfikacja dla mężczyzn – Puchar Poldanenu, w ramach którego trzech najszybszych panów otrzymało nagrody od Herbapol Poznań. To część akcji mającej na celu podkreślenie wagi profilaktyki męskich chorób.

CITY TRAIL to impreza rozgrywana w formule Grand Prix. Od października do marca odbędzie się 5 biegów – wszystkie na 5-kilometrowej trasie nad Jeziorem Długim. Do ukończenia cyklu wymagane są minimum 3 biegi. Zawody pod szyldem CITY TRAIL odbywają się także w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. W każdej z lokalizacji zaplanowano po 5 biegów. Zwieńczeniem półrocznych zmagań będzie ogólnopolski finał sezonu – bieg CITY TRAIL Gold.

dryh

WYNIKI

* Open: 1. Adrian Przybyła (RUN GOKU TEAM, Iława) 16.40; 2. Wiktor Kujawa (AZS UWM OLSZTYN) 16.54; 3. Damian Błaut (RUN GOKU TEAM, Ostróda) 16.58; 4. Przemysław Flaga (URWIS BIEGA, Olsztyn) 17.18; 5. Daniel Mikielski (Olsztynek) 17.33; 6, Szymon Sawicki (KUROPATWA TEAM, Olsztyn) 17.35; 7. Piotr Bętkowski (R-GOL TEAM, Warszawa) 17.50; 8. Krzysztof Sulewski (SUPERMOCNI, Barczewo) 18.05; 9. Krzysztof Brągiel (KRZYSIO TEAM, Olsztyn) 18.20; 10. Sławomir Kaliski (SUPERMOCNI, Olsztyn) 18.29

* Kobiety: 1. Magdalena Trzeciak (RUN GOKU TEAM, Olsztyn) 19.30; 2. Monika Jacyszyn (MONIKA OLSZTYN) 19.38; 3. Agnieszka Przybyła (RUN GOKU TEAM, Iława) 19.49; 4. Lidia Kołomańska (URWIS BIEGA, Olsztyn/Dywity) 21.17; 5. Agnieszka Tyborowska (URWIS BIEGA, Olsztyn) 21.38

* Zwycięzcy kategorii wiekowych, K 16: Julia Twardowska (AZS UWM OLSZTYN) 21.55; K 20: Magdalena Trzeciak (RUN GOKU TEAM, Olsztyn) 19.30; K 30: Monika Jacyszyn (MONIKA OLSZTYN) 19.38; K 40: Lidia Kołomańska (URWIS BIEGA, Olsztyn/Dywity) 21.17; K 50: Beata Bukowska-Ptak (SPARTA, Biskupiec) 25.48; K 60: Danuta Mikielska (Olsztynek) 29.43; M 16: Marcin Bendyk (AZS UWM OLSZTYN) 18.43; M 20: Wiktor Kujawa (AZS UWM OLSZTYN) 16.54; M 30: Adrian Przybyła (RUN GOKU TEAM, Iława) 16.40; M 40: Marcin Sul (SŁONY CUKIER, Olsztyn) 18.33; M 50: Jacek Kłek (DRUŻYNA ML, Kętrzyn) 20.24; M 60: Dariusz Skoneczny (URWIS BIEGA, Olsztyn) 20.42.

* Klasyfikacja generalna, mężczyźni: 1. Adrian Przybyła - 2; 2. Damian Błaut - 7; 3. Wiktor Kujawa - 7; 4. Przemysław Flaga - 10; 5. Szymon Sawicki - 13; kobiety: 1. Magdalena Trzeciak - 2; 2. Monika Jacyszyn - 5; 3. Lidia Kołomańska - 9; 4. Agnieszka Tyborowska - 12; 5. Julia Twardowska - 14