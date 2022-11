Szpilki znowu wygrały

Spotkanie miało się odbyć na początku grudnia, ale zostało przełożone na sobotę. Olsztyński zespół zanotował tym samym czwartą wygraną z rzędu i z kompletem punktów przewodzi w I lidze. Warto przypomnieć, że rywalki w poprzednim sezonie rywalizowały w Ekstralidze, no i w kortowskiej hali postawiły trudne warunki, ale dwie skuteczne akcje w 15. minucie sprawiły, że po meczu to olsztynianki mogły cieszyć się z kolejnego zwycięstwa.

Czy takimi występami zdobywa się awans do Ekstraligi? - Spokojnie, jeszcze trzeba poczekać, to dopiero początek sezonu - powiedziała Aleksandra Kojadyńska, trenerka i bramkarka AZS UWM. - Bardzo nas cieszy zwycięstwo oraz to, że kolejny raz kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe prowadzenie, ale w bardzo dobrej formie była bramkarka Heliosu.

* AZS UWM High Heels Olsztyn - Helios Białystok 2:0 (2:0)

1:0 - Siwicka (15), 2:0 - Łapińska (15)

AZS UWM: Kojadyńska - Klonowska, Siwicka, Cwalińska, Łapińska oraz Wasilewska - Dąbrowska, Szymańska, Ścisłowska, Rojek, Grzesik, Duda, Matłosz