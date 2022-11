Grupa D: Francja - Dania 2:1

* Francja - Dania 2:1 (0:0)

1:0 - Kylian Mbappe (61), 1:1- Andreas Christensen (68), 2:1 - Kylian Mbappe (86)

Początek spotkania pod dyktando ekipy trenera Didiera Deschamps'a i pod bramką rywali kilka razy mocno się zakotłowało. W 12. minucie po strzale głową wracającego do gry po miesięcznej przerwie Raphaela Varane'a piłkę tuż sprzed linii bramkowej wybił Joakim Maehle.

Później pierwszy raz w roli głównej wystąpił polski arbiter. Duńskim obrońcom urwał się Kylian Mbappe, którego powalił na ziemię Andreas Christensen i Szymon Marciniak klubowego kolegę Roberta Lewandowskiego ukarał żółtą kartkę, choć Francuzi domagali się czerwonej. Obok byli dwaj inni Duńczycy i być może dlatego Christensen mógł kontynuować grę.

Kontrowersje wywołała też decyzja 41-letniego sędziego z Płocka krótko przed przerwą, kiedy za ostry faul ukarał Jules'a Kounde również tylko żółtą kartką.

W międzyczasie Francuzi kilka razy byli blisko uzyskania prowadzenia, ale wynik się nie zmienił. Najpierw "główkę" Adriena Rabiota efektownie obronił Kasper Schmeichel, później duński bramkarz, grający na co dzień we Francji, nogami odbił piłkę po uderzeniu z ostrego kąta Antoine'a Griezmanna, a wreszcie potężne uderzenie Kounde zostało zablokowane przez obrońców.

Duńczycy, którzy niedawno wygrali z "Trójkolorowymi" oba mecze Ligi Narodów, odgryźli się tylko szarżą i strzałem Andreasa Corneliusa, ale był on raczej na spalonym, choć sędziowie akcji nie przerwali.

Pierwsze fragmenty drugiej połowy to także przewaga Francuzów, ale Schmeichel nie dał się pokonać Mbappe po jego rajdzie przez pół boiska, a Griezmann uderzył nad poprzeczką. Chwilę później mistrzowie świata objęli prowadzenie. Dwójkowa akcja Mbappe z Theo Hernandezem zakończyła się celnym strzałem tego pierwszego z siedmiu metrów, a zasłonięty Schmeichel nie mógł skutecznie zareagować.

Siedem minut później zrobiło się 1:1. Po rzucie rożnym Christensen ubiegł Rabiota i głową umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Hugo Llorisa. Duńczycy poszli za ciosem i blisko powodzenia był Jesper Lindstroem, ale piłkę po jego soczystym strzale odbił francuski golkiper.

Później okazje, by ponownie Francuzi wyszli na prowadzenie mieli Rabiot i Aurelien Tchouameni, ale ostatnie słowo należało do Mbappe. Po dośrodkowaniu Griezmanna gwiazdor Paris Saint-Germain uprzedził Rasmusa Kristensena i udem z bliska wpakował piłkę do siatki. To jego 31. gol w narodowych barwach (tyle samo zdobył Zinedine Zidane), ale 14. w ostatnich 12 występach w kadrze.

Grupa D

1. Francja 6 6:2

2. Australia 3 2:4

3. Dania 1 1:2

4. Tunezja 1 0:1

PAP