GRUPA C: Polska - Arabia Saudyjska 2:0

* Polska - Arabia Saudyjska 2:0 (1:0)

1:0 - Zieliński (39), 2:0 - Lewandowski (82)

POLSKA: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński (63 Jakub Kamiński) - Arkadiusz Milik (71 Krzysztof Piątek), Robert Lewandowski

Słaby występ przeciwko Meksykowi spowodował, że polscy kibice z drżeniem serca czekali na mecz z Arabią Saudyjską, która po sensacyjnym ograniu Argentyny niespodziewanie była liderem grupy C.

Początek meczu rzeczywiście należał do rywali, ale biało-czerwoni zagrali odważniej niż poprzednio, a w 39. min po podaniu Lewandowskiego gola zdobył Zieliński, na którego spadła ostatnio spadła solidna porcja zasłużonej krytyki.

Tym razem pomocnik Napoli w środku pola znowu nie błyszczał, ale najważniejsze, że w odpowiednim czasie znalazł się w odpowiednim miejscu, by mocnym strzałem umieścić piłkę pod poprzeczką.

Gdy wydawało się, że na przerwę Polacy zejdą z jednobramkowym prowadzeniem, brazylijski sędzia odgwizdał rzut karny po „faulu” Bielika. Była to tzw. jedenastka z kapelusza, i to dużego, bo decyzja arbitra była tak kuriozalna, że w normalnym kapeluszu by się nie zmieściła. Co ciekawe została podjęta po konsultacji z VAR-em, co stawia pod znakiem zapytania sens wykorzystywania tej technologii.

Piłkę na 11. metrze ustawił Firas Al-Buraikan, ale Szczęsny obronił jego strzał, po czym poradził sobie z jeszcze trudniejszą dobitką Mohammeda Al Breika.

W drugiej połowie Polacy mieli kolejne szanse - Milik z główki trafił w poprzeczkę, a Lewandowski obił słupek. Ale w 82. min „Lewy” wykorzystał błąd obrońcy, przejął piłkę, po czym mierzonym strzałem nie dał bramkarzowi najmniejszych szans. Po chwili utonął w ramionach kolegów i... się rozpłakał. Widać było, jak przeżywał niepowodzenie z Meksykiem, kiedy to nie wykorzystał jedenastki. Kilka minut później kapitan polskiej reprezentacji mógł podwyższyć na 3:0, ale nie udała mu się próba przerzucenia piłki nad interweniującym bramkarzem.

Najważniejsze, że mecz zakończył się zwycięstwem Polaków, którzy tym samym zwiększyli swe szanse na wyjście z grupy.

O godz. 20 rozpocznie się mecz Argentyna – Meksyk

* 30 listopada: Polska – Argentyna (20), Arabia Saudyjska – Meksyk (20)