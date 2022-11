GRUPA A: Holandia - Ekwador 1:1

* Holandia - Ekwador 1:1 (1:0)

1:0 - Cody Gakpo (6), 1:1 - Enner Valencia (49)

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym była bramka zdobyta przez Ekwador tuż przed przerwą, gol nie został jednak uznany, chociaż strzelec nie był na pozycji spalonej. Na pozycji spalonej był jednak inny Ekwadorczyk, który na dodatek stał tuż przed holenderskim bramkarzem. Sędzia uznał, że mógł przeszkodzić w obronie, więc gola nie uznał. Po przerwie Ekwador ruszył do ataku, no i w 49. min Valencia doprowadził do remisu.

Ekwadorski napastnik strzelił trzeciego gola i jest najskuteczniejszym zawodnikiem mundialu w Katarze. Osiem lat temu podczas turnieju w Brazylii Valencia zdobył trzy bramki, więc ma już na koncie sześć trafień w MŚ.

Ekwadorczycy nie zadowalali się remisem i wciąż atakowali. W 58. min Gonzalo Plata potężnie huknął z lewej nogi, ale piłka odbiła się od poprzeczki.

Holendrzy w dziesięciu występach na MŚ nigdy nie odpadli po fazie grupowej. "Oranje" plasują się na ósmym miejscu rankingu FIFA, a Ekwador jest sklasyfikowany na 44. pozycji. Było to trzecie starcie tych drużyn. W 2014 roku padł remis 1:1, a osiem lat wcześniej "Pomarańczowi" wygrali 1:0.

Ekwadorczycy w ostatnich siedmiu meczach zachowali czyste konto. Holendrzy przerwali ich serię. Ekwadorczycy liczą na to, że drugi raz w historii uda awansować im się do 1/8 finału MŚ. Poprzednio tej sztuki dokonali w 2006 roku podczas mundialu w Niemczech, gdy w fazie grupowej pokonali Polskę 2:0 i Kostarykę 3:0.

W trzeciej kolejce fazy grupowej Holandia zagra z Katarem, a Senegal zmierzy się z Ekwadorem. Oba mecze rozpoczną się we wtorek o godz. 16.

Remis oznacza, że Katar stracił już nawet teoretyczne szanse na awans, a o dwa miejsca premiowane awansem zagrają Ekwador, Holandia i Senegal.

GRUPA A

1. Ekwador 4 3:1

Holandia 4 3:1

3. Senegal 3 3:3

4. Katar 0 1:5