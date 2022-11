Warmia musi zagrać z energią

Po serii pięciu przegranych z rzędu nie ma miejsca na kolejne straty punktowe. W ligowej tabeli sobotni przeciwnicy olsztynian zajmują ostatnie miejsce z dorobkiem 4 punktów. Anilana jedyne zwycięstwo w lidze uzyskała w 3. kolejce, pokonując na własnym parkiecie Olimpię MEDEX Piekary Śląskie (29:23). Kolejny punkt wywalczyła z silną ekipą AZS Biała Podlaska, z którą przegrała dopiero po serii rzutów karnych. Ostatnie miejsce w tabeli na pewno nie jest jednak powodem do lekceważenia przeciwnika - w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Tym bardziej że miejsce Warmii w tabeli jest poniżej oczekiwań. Na swoim koncie ma 2 zwycięstwa i zajmuje 11. pozycję z dorobkiem zaledwie 2 punktów więcej niż najbliższy przeciwnik. Trzy punkty, które padną łupem jednego z zespołów po 9. kolejce, są na wagę złota...

W ostatnim czasie gra olsztynian wygląda lepiej. Niestety, nie przekłada się to jeszcze na rezultaty. W Mielcu plan wyglądał dobrze do 43. minuty. Od tego stanu słabsza skuteczność zaważyła, że to rywale cieszyli się ze zwycięstwa. Sporym problemem dla trenera Dariusza Molskiego jest wąska ławka, do której dochodzą urazy Mateusza Kopycińskiego i Michała Sikorskiego. Dlatego działacze naprędce poszukują wzmocnień zespołu. Do składu dołączył obiecujący skrzydłowy Jakub Kohrs, który miał już okazję wystąpić w dwóch spotkaniach pucharowych i wspomnianym meczu w Mielcu. W tym tygodniu do składu zaanonsowany został Damian Pawelec. Ponad 2-metrowy kołowy ma za sobą dobre występy w Superlidze oraz awans do ligowej elity z Ostrovią w sezonie 2021/22. Wychowanek Truso Elbląg może być strzałem w dziesiątkę na problemy w formacji defensywnej. Jego warunki fizyczne powinny być także przydatne w ataku, gdzie prócz zdobywanych bramek pomoże w uzyskiwaniu lepszych pozycji dla rozgrywających. Wspólnie z dwójką kołowych: Jakubem Zemełką i Dominikiem Stępniem powinni tworzyć silny tercet.

W ofensywie liczymy na lidera drugiej linii, na którego wyrósł dobrze prezentujący się od początku sezonu Marcin Laskowski. Dołączyć do niego muszą jednak: Dawid Reichel, Damian Szniter i Michał Safiejko. Trener może liczyć także na doświadczenie Marcina Malewskiego, którego wspiera Piotr Skiba.

Czas stanąć na wysokości zadania. Pozyskanie sponsora tytularnego, transfery, ciężka praca na treningach – czas na boiskową weryfikację. Sobotni mecz może przełamać złą passę i dać nieco wytchnienia. Dlatego kibice, którzy pojawią się na hali w Biskupcu, mogą spodziewać się maksimum ambicji i determinacji.

Po spotkaniu dla dzieci przygotowany został KIDS CAMP powered by Energa. Trening dla najmłodszych poprowadzą zawodnicy Warmii Energa Olsztyn, a patronem atrakcji jest sponsor tytularny klubu, Energa Grupa Orlen.

Warmia Energa Olsztyn – Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź, 26.11.2022, godz. 18, Zespół Szkół w Biskupcu, ul. Chrobrego 13